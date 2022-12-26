6AM W6AM W

Si presidente de Colpensiones no sigue ordenes de Petro debería salir: congresistas

Los representantes Andrés Forero y Heráclito Landinez hablan en La W sobre las polémicas declaraciones del presidente de Colpensiones, Jaime Dussán.

La Administradora Colombiana de Pensiones, Colpensiones.

Escuche la entrevista completa:

