Si presidente de Colpensiones no sigue ordenes de Petro debería salir: congresistas
Los representantes Andrés Forero y Heráclito Landinez hablan en La W sobre las polémicas declaraciones del presidente de Colpensiones, Jaime Dussán.
La Administradora Colombiana de Pensiones, Colpensiones.
Escuche la entrevista completa:
