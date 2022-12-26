Desde el gobierno Duque el avión recomendado para cambiar los Kfir fueron los Rafale

En entrevista con La W, el coronel retirado de la Fuerza Aérea de Colombia, Hedin Fernando Vargas, quien hizo parte del comité evaluador para preseleccionar el avión que reemplazará la flota de aviones Kfir de Colombia desde el 2014 y líder del proceso durante el gobierno del presidente Duque en el periodo 2019 - 2020, se pronunció sobre el motivo a que llevó a que el negocio no se hubiera cerrado durante el anterior gobierno, al igual del cuál fue la aeronave que se recomendó para tener en cuenta en el Gobierno Petro.

Así las cosas, lo primero que manifestó el coronel Vargas, es que tras un estudio profundo y largo, la principal razón por la que cree que nos se hizo dicha compra en defensa durante el anterior Gobierno, se debió a que la finalización del proceso se dio ya sobre el final del mandato del expresidente Ivan Duque, dejando así todo el toda la estructuración de forma responsable para que fuera el nuevo Gobierno es decir el del presidente Gustavo Petro, el que pudiera tomar la decisión de que aviones adquirir para la defensa de Colombia.

Seguido a esto, el coronel Vargas, hizo énfasis que la estructuración del proyecto para la compra de aviones de guerra en Colombia, ha sido larga, responsable y justificable, por ende no está de acuerdo con las voces de protesta que han manifestado que el proceso se trataría de un tema político sin que Colombia tenga necesidad de hacer la adquisición de dichas aeronaves.

En cuanto al proceso, se confirmó que siempre se manejaron 4 opciones de aviones, entre las que estaban: Rafale, Gripen, F16 y Eurofighter, pasando así en una primera instancia a descartar la compra del último por su elevado valor y dejando un completo estudio sobre el que se recomendaría finalmente para comprar, allí dijo “realmente no puedo revelar la información específica acerca del proceso; es de público conocimiento que las opciones que teníamos eran 4 opciones, la Fuera Aérea, recomendaría al señor presidente cuál era la mejor opción de acuerdo a las capacidades que daba la aeronave, la plataforma, de acuerdo a los requerimientos operacionales, el entorno estratégico y pues ahí estaban las opciones”.

Seguido a esto, frente al avión preseleccionado para ser adquirido y que se trata del Rafale de fabricación francesa, el Coronel Vargas, manifestó que “seguramente esa preselección es debido a que esa plataforma, esa aeronave le brinda a nuestro país las mejores opciones en cuanto a capacidad operacional y en cuanto a los retos futuros que se puedan presentar en temas de soberanía, en temas de protección de nuestros activos estratégicos en el país”.

Desde su experticia al ser un ex piloto combate de los Aviones A-37, Mirage y Kfir y haber volado por más de 3 años el avión presidencial, el Coronel Vargas, se mostró satisfecho con la preselección que hizo el Gobierno Colombiano por los aviones franceses para ser adquiridos, manifestando que desde la FAC se tuvieron en cuenta más de 100 especificaciones al momento de dar una recomendación, donde los mayores porcentajes y valores los obtuvo el Rafale, así las cosas encontró que esa es la aeronave que más se acopla y cubre las necesidades que Colombia tiene en materia de defensa aérea.

Como otros expertos entrevistados por La W, en esta oportunidad el coronel retirado de la Fuerza Aérea de Colombia, Hedin Fernando Vargas, resaltó frente a sus competidores, que el Rafale cuenta con dos motores, una mayor capacidad de armamento, agregando “tiene unas prestaciones, digamos desde el punto de vista operacional similares, sin embargo la capacidad del avión Rafale, desde el punto de vista técnico operacional, son un poco mayores, la capacidad de supervivencia de un avión bimotor pues se duplica obviamente, si uno hace una suma pues dos motores de si falla uno el avión puede, el piloto puede con el otro motor aterrizar y salvar la aeronave; si el motor de un avión monomotor falla seguramente el resultado es que el avión se va a perder”.

Habiendo sido del escuadrón de combate y volado la flota de Kfir con los que actualmente cuenta la FAC, el experto piloto colombiano, aseguró que considera que estos ya cumplieron su vida útil, al punto que en varias ocasiones encontró problemas logísticos, esto a pesar que se hicieron modernizaciones de sistemas y de electrónica.

