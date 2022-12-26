Buscamos incentivar el uso responsable de los carros particulares: Movilidad Bogotá

Bogotá

Desde el próximo 10 de enero, las disposiciones de la movilidad de la ciudad Bogotá cambiarán desde varios ámbitos. El primero de ellos será en la medida de restricción de movilidad pico y placa en la que, entre enero y abril de 2023, el grupo de placas restringidas se distribuirá de la siguiente manera: en los días pares podrán circular los vehículos cuya placa termine en 6, 7, 8, 9 y 0, y en los días impares podrán circular los terminados en 1, 2, 3, 4 y 5.

Según la secretaria de Movilidad, Deyanira Ávila, los anuncios de las nuevas medidas se dieron antes de lo que se hace habitualmente para tener más tiempo para hacer la pedagogía necesaria para que los habitantes de Bogotá sepan cómo va a funcionar. También dijo que estas nuevas medidas tienen como objetivo ayudar a descongestionar la ciudad, mientras se terminan los trabajos en todos los frentes de obra que están activos.

“Con esta nueva rotación de las placas esperamos que salgan de circulación durante la semana hábil más de 270.000 vehículos, reduciendo la congestión vial en un 10%. Aunque más allá de ello, buscamos incentivar el uso responsable de los vehículos particulares, por eso acabamos la posibilidad de la movilidad compartida, ya que muchas personas no estaban cumpliendo con las condiciones de esta medida”, explicó la secretaria Ávila.

Otra de las medidas que va a cambiar será el pico y placa solidario, que aumentó de precio. Para las personas que hayan optado por el permiso diario quedará en 58.178; el mensual, en 464.974; y semestral tendrá un costo de 2.355.095. Una decisión que ha generado polémica, ya que muchas voces dicen que esta medida solo beneficia a las personas con más capacidad adquisitiva.

Sin embargo, la secretaria defendió la decisión: “esta posibilidad se mantiene para darle la posibilidad a los bogotanos. Es importante recordar que estos recursos pasan inmediatamente al transporte público, con ese dinero se quiere mejorar la infraestructura y la malla vial que garantice un servicio público bueno”.