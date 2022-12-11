Yeison Mora, Chef Revelación 2022. Sabores locales y frescos con gran innovación

Bogotá

Yeison Mora, acaba de ser reconocido como el Chef Revelación 2022 en Bogotá Madrid Fusión, distinción que le da derecho a representar a Colombia en Madrid Fusión 2023.

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Yeison se enamoró de su profesión cuando por primera vez se enfrentó, como dice él, "A una cocina de verdad". Ampliar Yeison se enamoró de su profesión cuando por primera vez se enfrentó, como dice él, "A una cocina de verdad". Cerrar

Yeison lleva 13 años estudiando, explorando, conociendo y aprendiendo cada vez más sobre el mundo de la gastronomía y esa gran experiencia lo tendrá en ese importante escenario de España hablando sobre todo lo que hace en el restaurante que lidera, Restaurante Idílico en Medellín, pero además del gran potencial que tiene la gastronomía colombiana.

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Yeison solo trabaja con productores locales de la región de Antioquia. Ampliar Yeison solo trabaja con productores locales de la región de Antioquia. Cerrar

El trabajo de Yeison tiene un gran valor, porque satisface el paladar de sus comensales y al mismo tiempo apoya a campesinos de su región antioqueña utilizando productos locales y frescos . Para crear sus platos se basa además de la cocina de su región, en todo el aprendizaje que le ha dado estar al lado de importantes chefs de Colombia y de otros países; es aplicar la “Memoria gastronómica”, comenta Yeison.

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El plato en homenaje a la Feria de las Flores y a su amada Medellín Ampliar El plato en homenaje a la Feria de las Flores y a su amada Medellín Cerrar

Arepa con Berros es uno de los platos que más le gusta cocinar y dar a conocer, tiene todo el sabor de la tradición antioqueña y su “toque mágico”. Conozcamos como lo prepara y conozcamos más acerca de Yeison en esta entrevista.

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Yeison Mora, Chef Revelación 2022 en Bogotá Madrid Fusión, invitado a El Sabor de Colombia de Caracol Radio.