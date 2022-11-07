Seguridad es un proceso, no es algo que saquemos de una varita mágica: María Múnera

En diálogo con W Radio estuvieron los representantes Luz María Múnera, del Pacto Histórico, y Andrés Forero, del Centro Democrático, quienes debatieron sobre el tema de la inseguridad en Colombia.

“La seguridad es un proceso de cambio, no es algo que saquemos una varita mágica y listo. Estamos haciendo desde el gobierno esfuerzos para cambiar una realidad en Colombia. Acabos de aprobar una ley que nos ayudará a hablar de paz en el país”, dijo Múnera.

“No es un tema fácil, pero creo que el presidente Petro tiene esto en su radar y es uno de los temas fundamentales del Gobierno”, añadió.

Por su parte, Andrés Forero aseguró que en solo 90 días es “difícil hacer un balance para cualquier gobernante”, pero recordó que cuando algunos senadores eran oposición le achacaban las masacres al expresidente Iván Duque

“Si uno recuerda, el senador Bolívar o Petro responsabilizaban al gobierno Duque de todas las masacres que se presentaban. Este es un problema que trascendía los gobiernos. La Ley de orden Público, siento que hay ciertos voluntarios en el Gobierno y están creando unos incentivos perversos”, comentó.

Asimismo, la representante Múnera habló de qué está haciendo el Gobierno Nacional para ayudar a las víctimas del conflicto.

“Estamos organizando el Gobierno. La reforma tributaria y el Plan Nacional de Desarrollo traen el cumplimiento de los acuerdos de paz. En lo que tiene que ver con la Ley de Paz Total, estamos tratando de cambiar el concepto. Claro que es un tema difícil. Si tienes un país con 60 años en conflicto hay que cambiarlo”, comentó.

Por otro lado, Forero se refirió a la Ley de Paz Total que fue aprobada por el Congreso de la República y sancionada por el presidente Petro.

“La cosa es cómo se consigue. Hay un tema al que nos opusimos con muchísima fuerza: que aquellos miembros de las antiguas Farc se les volviera a dar beneficios, pensando principalmente en Iván Márquez. Eso genera incentivos perversos para que delincan”, dijo.

“Quieren hacer el proceso de lavado de activos más grande del país. Claro que queremos la Paz Total, pero estos niveles de impunidad contribuirán a nuevas violencias”, añadió.

Además, Múnera habló sobre las concertaciones que ha tenido el Gobierno, cediendo en parte de las propuestas en la reforma tributaria.

“No es fácil ser Gobierno. Hay que buscar que los proyectos unifiquen el país, hay que negociar con las diferentes fuerzas políticas. No es algo que nos cause a nosotros al interior del Pacto Histórico vergüenza”, Múnera.

“Estamos preparados para sentarnos a negociar con las diferentes fuerzas. Hemos cedido y seguramente lo tendremos que hacer en otras cosas. Pero esto nos llevará a una Colombia más inclusiva”, agregó.

Sobre la Unidad dentro del Pacto Histórico, Forero afirmó que es normal que haya “matices distintos”, pero señaló que se ve un Gobierno descoordinado.

“Creo que es natural que en el Pacto haya matices distintos. Vemos lo del senador Pachón, quien fue demandado por un mismo integrante del movimiento. Creo que en un país deben caber todos los pensamientos, pero lo que hemos visto en estos 90 días es un Gobierno descoordinado”, mencionó.

Finalmente, la representante del Pacto Histórico explicó qué viene para los colombianos en materia económica con la subida del dólar y la reforma tributaria.

“Lo primero es que Colombia vive mucho en la especulación de la información. Es una reforma que le está diciendo a las personas ‘siga siendo rico, pero entréguele algo a las personas’. Saquemos a millones de colombianos de la pobreza”, indicó Forero.

“¿Cómo vamos a salir de esto? La recesión que viene es mundial, debemos sacar el agro para que la tierra comience a producir alimentos. No es cierto que esto es para gravar a los más pobres. Llamo a los colombianos a estudiar la reforma”, concluyó.