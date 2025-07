Edwin Cardona aclara la polémica sobre su salida de Racing

El año de Edwin Cardona en Racing pudo haber sido una de las temporadas más bajas en su carrera. A pesar de haber encontrado un equipo donde el entrenador (Fernando Gago) ya lo conocía y podía recuperar la confianza, el colombiano mostró un nivel inferior a lo esperado y terminó el 2022 en medio de polémicas, como el hecho de haber sido detenido por la policía manejando con alto grado de alcohol en la sangre.

Este jueves se conoció que el antioqueño dejó el club a falta de disputar la final del Trofeo de Campeones ante Boca Juniors, pero después se aclaró que se trataba de unas vacaciones anticipadas que le dieron las directivas, situación que el jugador confirmó y aprovechó para explicar con detenimiento en un comunicado publicado en su cuenta de Instagram.

“Mediante este comunicado me dirijo a toda la opinión pública e hinchada de RACING CLUB, he guardado silencio por mucho tiempo, cuidando primero a mi familia y a las personas allegadas a mi entorno, buscando el momento adecuado y la oportunidad correcta de aclarar diversas situaciones que han sido noticia en los medios de manera errónea”, inició Cardona el comunicado.

Posteriormente, destacó que siempre ha cumplido con sus responsabilidades y aprovechó para pedir perdón sobre los errores que ha cometido.

“Como futbolista debo aceptar cada uno de mis errores y las consecuencias que estos han traído, por eso primero le pido perdón a Dios, a mi familia y a las personas que han creído en mí durante toda mi carrera futbolística. Si bien no ha sido mi mejor temporada siempre he cumplido a cabalidad mis responsabilidades y obligaciones con el club al cual pertenezco, pero no puedo dejar pasar por alto que se siga manchando mi nombre y mi integridad por comentarios mal intencionados de personas que solo generan críticas destructivas”, manifestó.

Aclaración sobre sus vacaciones

“El día de hoy, como es de conocimiento, se inició una cadena de noticias manifestando lo siguiente: “EDWIN CARDONA DECIDIÓ RETIRAR SUS PERTENENCIAS Y NO PRESENTARSE MÁS A ENTRENAR”. Lo anterior es información falsa, ya que el día 1 de noviembre, después de terminar mi jornada de entrenamiento, el club me hace entrega de una carta por medio del Gerente de Fútbol Miguel Rosello, donde me notifican que se disponen a otorgarme vacaciones correspondientes al año 2022 (...) Posterior a hacerme la entrega de dicha carta, sin entender por qué, me dicen que se debe destruir y me hacen entrega de otra, pero anticipando mis vacaciones a partir del 2 de noviembre hasta el 30 de noviembre”, explica el volante aclarando que fue una decisión del club.

El futbolista de 29 años dejó claro que no fue su decisión irse de vacaciones en la instancia en la que se encuentra el equipo, a la vez que manifestó su deseo de continuar vistiendo la camiseta de Racing y poder revertir la situación.

Cardona disputó un total de 27 partidos en la temporada, de los cuales solo en 12 lo hizo como titular y acumuló 1079 minutos, así como apenas 2 goles y una asistencia, siendo esta una de las producciones más bajas en goles en lo que va de carrera. Su contrato con el equipo de Avellaneda termina en 2024.