6AM6AM

Programas

¿De qué van a hablar hoy Petro y Uribe?

Caracol Radio tiene pistas muy claras de cuál es la agenda de la primera reunión de Uribe con el ahora presidente de la República.

¿De qué van a hablar hoy Petro y Uribe?

¿De qué van a hablar hoy Petro y Uribe?

10:32

Compartir

El código iframe se ha copiado en el portapapeles

Colprensa

Gustavo Gómez

Caracol Radio tiene pistas muy claras de cuál es la agenda de la primera reunión de Uribe con el ahora presidente de la República.

Este 27 de septiembre, el expresidente Álvaro Uribe y el presidente Gustavo Petro tendrán su segunda reunión en la Casa de Nariño.

En esta reunión se hablarán temas que tiene en discusión la oposición en relación a las reformas que ha propuesto el nuevo gobierno.

En la reunión también estará Miguel Uribe, Paloma Valencia, Alirio Barrera, entre otros.

Escuche el audio completo y entérese de todos los detalles.

El siguiente artículo se está cargando

Escucha la radioen directo

Caracol Radio
Directo

Tu contenido empezará después de la publicidad

Hable con el programa

Programación

Ciudades

Elige una ciudad

Compartir

Más acciones

Suscríbete

Tu contenido empezará después de la publicidad