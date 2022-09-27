El código iframe se ha copiado en el portapapeles

¿De qué van a hablar hoy Petro y Uribe?

Caracol Radio tiene pistas muy claras de cuál es la agenda de la primera reunión de Uribe con el ahora presidente de la República.

Este 27 de septiembre, el expresidente Álvaro Uribe y el presidente Gustavo Petro tendrán su segunda reunión en la Casa de Nariño.

En esta reunión se hablarán temas que tiene en discusión la oposición en relación a las reformas que ha propuesto el nuevo gobierno.

En la reunión también estará Miguel Uribe, Paloma Valencia, Alirio Barrera, entre otros.

