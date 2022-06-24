Porte de armas en Estados Unidos: ¿qué viene tras el fallo de la Corte Suprema?

El jueves 23 de junio, el Senado de Estados Unidos votó a favor de aumentar el control sobre las armas de fuego en el país, con un acuerdo de mínimos entre demócratas y republicanos después de los tiroteos masivos en un supermercado en Buffalo, Nueva York, y en una escuela en Uvalde, Texas.

Tras esta decisión, el congresista demócrata Gregory Meeks pasó por los micrófonos de La W para hablar sobre las repercusiones que esto tendrá y lo que sigue tras el fallo de la Corte Suprema, quien reafirmó el derecho constitucional a portar armas en público.

“El Senado pasó ayer esta histórica ley, la primera en 30 años para el control de armas. Un individuo entre los 18 y 21 años que trate de comprar un arma tendrá un chequeo de antecedentes adicional. Además, es importante reforzar la seguridad en los colegios y la salud mental, revisar estos temas en las personas que compren armas”, resaltó.

En cuanto a la decisión histórica de la Corte Suprema de revocar el derecho constitucional al aborto, el demócrata aseguró que “estoy decepcionado y preocupado. Me preocupa que le quiten los derechos a los individuos y a las mujeres en este caso que lucharon por obtener este derecho. Desafortunadamente la Corte Suprema ha mostrado que está alejado de la realidad, es devastador para las estadounidenses”.

Relaciones de Estados Unidos con Colombia tras la elección de Gustavo Petro como presidente

Por otra parte, el congresista Gregory Meeks habló sobre la relación que tendrá Estados Unidos con la llegada del presidente electo de Colombia, Gustavo Petro. Aquí indicó que siempre han tenido una buena relación con el país y muestra de eso fue la conversación que sostuvo el presidente Biden con el líder del Pacto Histórico.

Además, aprovechó para felicitar a Gustavo Petro y Francia Márquez por su victoria. “Quisiera felicitarlos por tener unas elecciones justas y libres, y por escuchar la voz de las personas, eso es lo que Estados Unidos y Colombia tienen en común y es la democracia”.

Por último, mencionó que no espera que las relaciones binacionales vayan a cambiar, debido a que el presidente Joe Biden tuvo una buena relación con Iván Duque y cree que pasará lo mismo con Gustavo Petro.

