Polémica en Congreso de EE.UU. por petición de Biden para bajar precio de gasolina

El código iframe se ha copiado en el portapapeles

Polémica en el Congreso de Estados Unidos tras petición de Biden para bajar los precios de la gasolina

Recientemente el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, arremetió contra las empresas petroleras, a las cuales acusó de no refinar suficiente crudo. Además, pidió que bajen el precio del combustible para los consumidores.

“En las últimas dos semanas, el precio del crudo ha caído más de 10 dólares por barril. Normalmente, esto reduce los precios en la gasolina unos 25 centavos por galón (3,78 litros) y, sin embargo, algunas gasolineras solo los han reducido unos centavos”, expresó Biden durante una comparecencia sin preguntas en la Casa Blanca.

Biden hizo las declaraciones mientras pedía al Congreso de su país que apruebe su propuesta para eliminar los impuestos federales a la gasolina y el diésel durante los meses de julio, agosto y septiembre.

Siendo así, el plan del presidente de Estados Unidos dejaría sin efecto de manera temporal el impuesto de 18 centavos por galón de gasolina y el de 24 centavos por galón de diésel que impone el Gobierno federal para financiar, entre otras cosas, el mantenimiento de las autopistas.

Tras este pronunciamiento, los congresistas republicanos mostraron su desacuerdo con la medida. En entrevista con La W, el republicano de más alto rango de vigilancia y reforma, James Comer expresó que “este es otro intento desesperado por tratar de controlar los precios del petróleo cuando la solución del problema es simple”.

De acuerdo con el congresista, Estados Unidos puede ser energéticamente independiente y señaló que el presidente Biden no “tendría que viajar a Arabia Saudita para rogar por petróleo porque lo tiene aquí”.

Por último, indicó que el presidente “debe tirar por la borda su tratado de política energética y adoptar la vieja política del expresidente Donald Trump y dejar que se produzca más energía en suelo estadounidense”.

Escuche la entrevista completa a continuación: