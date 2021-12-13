“Vicente Fernández entregó cuerpo y alma al escenario”: Manoella Torres

La cantante de ascendencia puertorriqueña, Manoella Torres, que se radicó en México, habló en La W sobre la partida de Vicente Fernández. La artista es recordada por coincidir con el grande de la música mexicana mientras grababa la película “El Albañil” en 1975.

Justamente “La mujer que nació para cantar” se refirió a la vez que lo conoció en el set y la experiencia de trabajar con uno de los ídolos que el 12 de diciembre dejó a la música latinoamericana de luto.

“Fue una experiencia hermosa con Don Chente, que en paz descanse en la gloria de nuestro Señor. Muy triste por su fallecimiento, pero a la vez tranquila por la celebración de la fiesta de la Virgen de Guadalupe, fue un día muy simbólico”, aseguró Manoella Torres.

Finalmente se refirió a la forma en la que definiría el legado de Vicente Fernández. “Entregó cuerpo y alma al escenario”, dijo la cantante sobre la carrera de “El Charro de Huentitán”.

En el encabezado escuche la entrevista completa con Manoella Torres, cantante que trabajó con Vicente Fernández en la película “El Albañil”