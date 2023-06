José Daniel López, Director ejecutivo de Alianza In, Primer gremio latinoamericano que impulsa la innovación, la tecnología y la economía digital. Una iniciativa que busca trabajar la economía colaborativa y la regulación de las plataformas digitales en el país.

En este episodio, los Amigos TIC, conversan con José Daniel López acerca de cómo las plataformas digitales se han transformado en grandes generadoras de empleo o de ingresos extra en el país, sin embargo, el gobierno aún no ha avanzado en su regulación. Desde el gremio se buscan soluciones efectivas para los avances e innovaciones tecnológicas, que en muchas ocasiones permitieron la democratización de los servicios, que en la actualidad se están convirtiendo en parte de la canasta familiar de los hogares colombianos.

00:00 JOSÉ DANIEL LÓPEZ

04:15 José Daniel López: Director ejecutivo de Alianza In

07:22 ¿Qué es Alianza In?

09:03 ¿Qué es economía colaborativa?

11:09 ¿Cómo desde Alianza In trabajan en la regulación?

16:13 ¿Por qué no se ha logrado hacer una regulación de las plataformas?

16:59 ¿Por qué los taxistas usan plataformas digitales?

20:46 ¿Cómo está el congreso con la regulación de las plataformas?

23:17 ¿Qué ha pasado con las plataformas de arrendamientos?

27:47 ¿Cómo podemos apoyar ese cambio cultural?

31:10 ¿Cómo el gobierno está regulando plataformas colaborativas?

34:32 ¿Cómo la reforma tributaria va a afectar a las plataformas digitales?

37:42 ¡Ojo al dato! Con Santiago Pinzón

39:22 ¿Qué se está haciendo para acelerar las regulaciones?

41:36 ¿Cómo la academia puede apoyar y aportar?

43:18 ¿Qué libro recomienda José Daniel López?

45:26 ¿Cuántas personas están trabajando en la plataforma, y cuál es el reto?

46:40 ¿Cómo una empresa puede hacer parte de la Alianza In?

