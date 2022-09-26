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28 jul 2026 Actualizado 06:39

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Hola F1

GP del Caribe en Barranquilla: ¿sí o no?

Volvió a hablarse: Barranquilla podría ser sede del GP del Caribe en la Fórmula 1. ¿Se hará realidad?

Hola F1 - GP del Caribe en Barranquilla: ¿sí o no?

Hola F1 - GP del Caribe en Barranquilla: ¿sí o no?

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Volvió la polémica a Colombia: ¿Habrá carrera de Fórmula 1 en Barranquilla? Desde la ciudad del caribe colombiano aseguran que. Será un contrato por 10 años desde 2024 o 2025... nuestras opiniones, en este episodio.

Además, gran invitado: nos acompaña el piloto colombiano Jerónimo Berrio, nos cuenta todas las enseñanzas que le dejó su primera temporada en Europa, corriendo en la Fórmula 4 francesa. Aprendizajes didácticos (?) de la mano de Rodrigo Laserna y buscamos descifrar quién es FER y por qué Vivi nos cambió por él.

Noticias, información y lindas historias en nuestras redes sociales: @holaf1podcast en Twitter, Instagram y TikTok.

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