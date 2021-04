¿Qué es la violencia intrafamiliar?

Es toda agresión física, verbal o psicológica que se comete por una persona contra otra de la misma familia. La violencia incluye golpes, patadas, bofetadas, empujones, agresiones con objetos o armas, gritos, ofensas, amenazas, intimidaciones, humillaciones, manipulaciones, burlas, control excesivo sobre las finanzas o bienes de otra persona, prohibir la comunicación con amigos o terceros utilizando el encierro o el aislamiento, privación intencional de alimentos, entre otros.

La violencia intrafamiliar puede ejercerla los hombres contra las mujeres o las mujeres contra los hombres, o cualquier otra categoría de identificación automática de sexo, género u orientación sexual.

Es importante distinguir la violencia del delito de violencia intrafamiliar , el cual está tipificado en el Código Penal y ocurre solamente cuando el agresor y la víctima pertenecen a la misma familia, es decir, cuando están unidas por un vínculo de sangre o por la ley. En ciertos casos, este concepto de "familia" en el delito de violencia intrafamiliar incluye personas que no tienen un vinculo de sangre o legal, pero que sí tienen un vinculo afectivo, como por ejemplo las parejas de novios que conviven en el mismo lugar y sin unión declarada, o personas que han sido acogidas en una familia sin ser legalmente trabajadores. También en ciertos casos el concepto de "familia" en el delito de violencia intrafamiliar incluye personas que no conviven dentro del mismo techo (por ejemplo, ex esposos).

¿Qué hacer si se es víctima de violencia intrafamiliar?

Lo primero es alejarse del agresor o agresora, acudir a cualquiera de las redes que existan en el vecindario, trasladarse de manera inmediata al centro de salud, hospital o clínica más cercana para recibir atención e instaurar la respectiva denuncia con la autoridad competente.

Con la evidencia de ser víctima, la persona se puede dirigir a la Comisaría de Familia para solicitar allí una MEDIDA DE PROTECCIÓN. Si en el pueblo no hay Comisaría de Familia, la medida de protección se puede solicitar al Juez Promiscuo Municipal o al Juez Municipal del lugar donde vive la víctima. El Comisario de Familia o el Juez entonces ordenará al agresor o agresora todas las medidas que se consideren necesarias para proteger a la víctima, las cuales normalmente son: orden de desalojo del lugar de habitación; prohibir el ingreso al lugar donde vive la víctima; prohibir el porte de cualquier tipo de arma; insistirle en que acuda a tratamiento terapéutico; entre otras.

Es importante que la medida de protección se le informe a la agresora o al agresor para que él o ella sean conscientes de la gravedad de la situación, y puedan cumplir las prohibiciones que ordenó el Comisario o el Juez.