Yina Calderón pasará por el quirófano: se podrá una cola más grande

La polémica Yina Calderón es una de las mujeres más abiertas en cuanto hablar de diferentes temas se refiere, nunca ha ocultado que una época de su vida se vio afectada por su aspecto físico y esto la llevó a que se inyectara biopolímeros, cosa que afectó gravemente su salud.

Debido a lo anterior, la empresaria de fajas se debió de someter a varias cirugías e intervenciones con el fin de extraer este químico de su cuerpo y tener una mejor calidad de vida.

A pesar de ello. cómo los procedimientos no eran estéticos sino para mejorar su salud no quedó conforme con el aspecto físico de su retaguardia y se someterá nuevamente al quirófano.

También señaló qué no solo se hará un retoque sino que se mandara implantar unas prótesis de gran tamaño en sus glúteos; a través de un video en su cuenta de Instagram, la mujer comentó: "querías hablarles un poco de mi cirugía plástica yo tenía que esperar un año todos los retiros de biopolímeros que me hicieron los doctores en ese momento; les agradezco mucho fueron fundamentales en mi recuperación de los biopolímeros".

Además del discurso la mujer aprovechó para mostrar las cicatrices que le dejó la extracción de biopolímeros en sus glúteos y comentó: "hay una cicatriz qué es consecuencia de las malas elecciones mías las malas decisiones una serie de cosas no culpo a nadie, ahora ya puedo reconstruir mis glúteos en que hacerme una cirugía reconstructiva. Me voy a colocar una prótesis, otra vez las extraño ... extraño mi c***".