Comisión que busca liberar capturados de Primera Línea comienza visitas en cárceles

Siguen las actividades de la Comisión accidental del Congreso que fue creada para buscar alternativas penales que permitan la liberación de los manifestantes de la Primera Línea, capturados durante las protestas del paro nacional del año pasado. Tras una serie de audiencias públicas realizadas, comienzan una agenda de visitas a distintas cárceles del país, para hablar con los capturados y conocer su situación en materia de Derechos Humanos.

La primer visita será este jueves 15 de septiembre en la cárcel La Modelo, ubicado en la localidad de Puente Aranda, en Bogotá. Al respecto, el congresista del Pacto Histórico explicó que este tipo de visitas se da para "apoyar a los jóvenes que están en las cárceles y para verificar que se les garanticen todos los derechos fundamentales y el debido proceso, que las condiciones de reclusión sean las indicadas".

Landinez, quien asistirá al centro penitenciario junto con los también representantes Luis Albán (Partido Comunes), Carmen Felisa Ramírez y Alirio Uribe (Pacto), añadió igualmente que "vamos a acompañar a sus familias, para mirar cada caso en particular, acompañándolos en los procesos. Es decirles que ellos no están solos, que desde el Congreso estamos pendientes y los apoyaremos individualmente en cada caso. Los jóvenes que han protestado no son delincuentes, sino inconformes sociales".

El representante confirmó que vienen consolidando también esa agenda de visitas a nivel nacional, pues son más de 100 los casos que están verificando. "Tenemos una programación de visitas en otras cárceles, en Popayán, Acacías, Medellín y en varios sitios donde están recluidos en Bogotá, como la URI de Puente Aranda, la Estación de Policía en Castilla, Kennedy, porque hay muchos jóvenes privados de la libertad y queremos conocer cada caso en particular".

En este primer encuentro la idea es que los integrantes de la Comisión se reúnan y dialoguen con al menos cuatro miembros de la denominada Primera Línea, quienes actualmente se encuentran recluidos en La Modelo.