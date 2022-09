Petro propone implementar un programa para reducir criminalidad en el país

El presidente Petro anunció una propuesta que se basa en reeditar el programa Jóvenes en Paz que duró un año en Bogotá y dio buenos resultados. Dicha iniciativa se basaba en brindar estudio a los jóvenes que dejaran de delinquir. La idea del presidente es implementar este programa a nivel nacional.

"Me interesa ver, por ejemplo, y este es un tema que tiene que ver con el ICBF si podemos reeditar el programa Jóvenes en paz, que estaba enmarcado en una perspectiva de seguridad que duró un año en Bogotá pero que dio resultados fundamentales”, afirmó el presidente.

Cuando el programa Jóvenes en Paz funcionaba en Bogotá, tenía una cobertura de 10 mil personas que estaban en peligro de criminalidad o que ya delinquían. Si se implementa a nivel nacional comenzaría a tener una cobertura de 100 mil jóvenes, y costaría $1 billón de pesos al Estado.

"Si nosotros trasladamos esto a nivel nacional, ubicamos el mapa de calor de tasas de homicidio urbanas, seguramente aparece Cali, Palmira, Barranquilla, Santa Marta, Cartagena, Tibú, etc. y allí ubicamos y rehacemos el programa 'Jóvenes en Paz' pero no con 10 mil sino 100 mil jóvenes buscando a través de un cambio de recursos, no entrar o dejar de estar en bandas”, puntualizó Petro.

Asimismo aseguró que con esto se tendría un motor fundamental para disminuir la tasa de homicidios y de delincuencia, que será el indicador, y se disminuiría la violencia en las zonas de mapa de calor de los municipios y ciudades más violentos del país.