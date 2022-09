El presidente Joe Biden asistirá al funeral de la Reina Isabel II en Londres

El presidente Joe Biden confirmó que viajará a Londres para asistir al funeral de la Reina Isabel II el próximo 18 de septiembre. “Todavía no sé cuáles son los detalles, pero iré”, dijo Biden. Funcionarios de la Casa Blanca ya trabajan en los preparativos iniciales de su viaje, quien estará acompañado de una delegación oficial.

Biden también afirmó que aún no ha hablado con el rey Carlos III tras la muerte de su madre. “Lo conozco. No he hablado con él. No lo he llamado todavía”, dijo Biden.

Durante una convención demócrata en Estados Unidos, el presidente Joe Biden honró a la Reina Isabel II luego de asistir a la embajada británica en Washington DC donde firmó un libro con un mensaje de condolencias a la familia real.

"Tuve la oportunidad de reunirme con ella antes de su muerte, fue una mujer agraciada y decente. Envío nuestros pensamientos y oraciones de parte de los estadounidenses a las personas en el Reino Unido y al Commonwealth en su dolor", dijo el mandatario.

Le puede interesar:

Biden ordenó que las banderas del país estén a media asta en edificios federales, instalaciones militares y las embajadas estadounidenses en el extranjero hasta el atardecer del día del funeral de la monarca.

La Reina Isabel II conoció a 13 de los últimos 14 presidentes de los Estados Unidos. Biden fue el último en reunirse con la monarca y podrá convertirse en el primer presidente estadounidense en tener una audiencia con el rey Carlos III.