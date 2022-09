Chile: ¿qué es un plebiscito y por qué fue rechazado?

El pasado domingo 4 de septiembre se llevó a cabo en Chile las votaciones para aceptar o rechazar la propuesta de la nueva constitución, promovida por el Gobierno de Gabriel Boric. Como resultado de esta jornada de votaciones, los chilenos rechazaron la nueva constitución y votaron en favor de la que se estableció en 1980.

Este plebiscito ocurrió luego del famoso "estallido social" de hace unos años, en donde se evidenció poca aprobación por la constitución. Tras esto, el pasado mes de julio el Gobierno chileno entregó el borrador de su propuesta de la nueva constitución. No obstante, los resultados del plebiscito de este 4 de septiembre demostraron lo contrario, pues rechazaron el borrador. Con lo cual Chile continuará aplicando la constitución de 1980.

Le puede interesar:

¿Qué es un plebiscito?

En resumen, un plebiscito es un proceso al que se somete a la población para que decida en favor o en contra de una ley o propuesta que determinará el futuro de un estado o país. Esta jornada suele ser convocada por los presidentes, y están relacionadas con decisiones del poder Ejecutivo.

De igual forma, los plebiscitos suelen ser promovidos por el gobierno de turno, es decir, los ministros demuestran apoyo al proceso. Además, se suele presentar ante los congresos de cada país la finalidad, la fecha y los motivos para ejecutar dicha votación.

Tras la presentación formal de la intención de realizar un plebiscito, los congresos determinan si se realiza o no. De igual manera, se revisa si realizar dicho plebiscito es constitucional o no. Con lo anterior se determina si la jornada de votación se puede llevar a cabo.

Asimismo, en estos procesos de votación la intención es convocar a toda la ciudadanía. No obstante, cada país determina si el voto es obligatorio o no. En esta ocasión, Chile indicó que el voto era obligatorio para los residentes en el país y quienes no votaran tendrían multas.

Por otra parte, en estas jornadas los países realizan pedagogía para informar a la ciudadanía sobre la importancia de votar, así como se realiza "campaña" para que cada parte dé sus argumentos.

Entre la información relacionada con el proceso de votación en Chile se divulgó lo siguiente:

"El domingo 4 de septiembre se realizará el Plebiscito Constitucional para aprobar o rechazar la propuesta de texto constitucional. Los vocales de mesa te entregarán una papeleta en la cual debes marcar, con una línea vertical y lápiz pasta azul, una sola opción. Podrán votar ciudadanos y ciudadanas habilitadas para ejercer el derecho a sufragio, tanto en Chile, como en el extranjero."

De igual manera, en este proceso Chile se encargó de informarle a la ciudadanía sobre los documentos necesarios para votar y de las posibles sanciones que tendrían al no ejercer su derecho al voto, así como de las facilidades que ofreció el gobierno para que las personas salieran a votar.

¿Por qué fue rechazado el plebiscito?

Los chilenos que salieron a ejercer su voto durante la jornada del plebiscito demostraron en mayoría que rechazan el borrador de la nueva constitución. Los electores tenían que responder la pregunta, "¿Aprueba usted el texto de Nueva Constitución propuesto por la Convención Constitucional?", ante esto la opción "Rechazo" obtuvo el 61,86% de los votos, es decir, 7.882.238 de personas tacharon esta opción en el tarjetón. En cambio la opción "Apruebo" se llevó 4.859.039 de sufragios, lo que significa apenas el 38,14% de votos.

De esta manera, el plebiscito demostró lo que las encuestas y lo que los expertos predijeron, pues desde antes en el país se observaba descontento con la nueva constitución.