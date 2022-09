Quiero reconocer que tengo problemas con el licor; he tocado fondo: Flórez

El senador del Pacto Histórico Álex Flórez, quien esta semana en estado de embriaguez lanzó insultos contra integrantes de la Policía Nacional, publicó este domingo un vídeo en redes sociales el que señala que se equivocó y el que también reconoce que tienes problemas con el “licor”.



“Estos días no han sido nada fáciles para mí, después de varios campanazos de alerta que habían sonado y a los cuales no había prestado atención, hoy quiero reconocer ante todos ustedes que tengo problemas con el licor. Me rehusaba a reconocer el problema, pues esta es una condición no socialmente aceptada y a la que no se le da la importancia suficiente desde el enfoque de salud pública y lo que implica padecerla”, dijo el senador Flórez



Agregó que ha “tocado fondo y el problema con el licor me ha traído dificultades con mi familia, con amigos y con las personas que desde un principio han confiado en mi palabra y en el proyecto político que le hemos presentado al país, denunciando falsos positivos y violaciones sistemáticas a los derechos humanos, que me han cargado mucho emocionalmente especialmente en las últimas semanas, emociones que no supe manejarlas adecuadamente y que al mezclarlas con alcohol me llevaron a equivocarme”.

El senador relató que en el paso estuvo en tratamiento, pero que lo abandonó y que, tras el hecho que se registró la semana pasada, lo retomará.



“Lamento y es triste que existan personas que hoy se burlan de esta situación y que han vuelto un chiste algo tan personal, tan íntimo y tan delicado. Hace tiempo había iniciado un tratamiento para superar esta situación, pero lo abandoné creyendo que yo podía superarlo sólo, hoy reconozco que no es así, que necesito ayuda, por lo que he decidió reiniciar el tratamiento buscando apartar para siempre de mi vida el alcohol. Seguiré trabajando con humildad para superar esta situación y es mi propósito superar una agenda legislativa para hacerle frente a estos problemas que pasan desapercibidos, que nos roban la vida y que son socialmente aceptados”.



Cabe señalar que por el escándalo que protagonizó, la Comisión de Ética le abrió investigación disciplinaria de oficio al congresista.