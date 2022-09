Fuerte polémica por video en el que senador Alex Flórez intenta agredir a un policía

Sigue la controversia por el escándalo que protagonizó el senador del Pacto Histórico Alex Flórez en Cartagena, en donde, bajo aparente estado de alicoramiento, intentó agredir a un oficial de la Policía y lo tildó de asesino, generalizando sobre los casos de violencia policial.

Las críticas han provenido de distintos sectores e incluso, por este caso, se ha empezado a hablar de hasta ponerle 'ley seca' a los congresistas.

La senadora del Centro Democrático María Fernanda Cabal dijo al respecto que el senador estaba "embriagado no solo de licor sino de poder, como le pasa a todos los resentidos de la izquierda, que creen que se lo merecen. Qué mal ejemplo, qué vergüenza. Ciudadanos, miren por lo que ustedes votaron, ¿esto es el cambio? Exijimos que se retracte de todas sus vulgaridades y groserías. Es un atrevido".

La vocera de Cambio Radical en Cámara, la representante Carolina Arbeláez coincidió en que "todo servidor público tiene un grado de responsabilidad ético superior a la de cualquier ciudadano. El poder que ejerce un congresista no puede ser para irrespetar un policía. El episodio fue bochornoso. Rechazo este tipo de comportamientos y agresión a nuestra Fuerza Pública".

El representante uribista Andres Forero calificó de "inaceptable este escándalo que protagonizó Alex Florez, senador del Pacto Histórico que dice representar el cambio, pero que se parece mucho al senador (Eduardo) Merlano del 'usted no sabe quién soy yo'. Para rematar, hoy trató de justificar ese inaceptable comportamiento, diciendo que él fue elegido es para hacer leyes y no para ser un ejemplo para los colombianos. No se equivoque, senador".

Por el Pacto Histórico, el senador Iván Cepeda reconoció que "somos servidores públicos y todas nuestras actuaciones tienen un impacto en la opinión, así que es necesario que mostremos en ese tipo de actuaciones la mayor seriedad posible y el mayor decoro".

Quien sí fue más allá fue el presidente de la Cámara, el congresista David Racero, quien dijo que "la posición del senador Flórez no es la posición de la Bancada del Pacto. La mayoría asumimos el compromiso ético y moral de representar a nuestro pueblo. Tenemos que comportarnos a la altura. Nosotros no vinimos a hacer leyes y ya, vinimos a dar ejemplo, no vergüenza. El Pacto Histórico debe activar comité de ética y revisar el caso".

En ese mismo sentido, el congresista Gabriel Becerra señaló que "es un comportamiento reprochable que no expresa para nada el intento del Pacto Histórico por renovar las prácticas políticas en el Congreso. Amerita de parte del senador una autocrítica, y en el Pacto debemos precisar muy bien las reglas frente a muchos aspectos, pero en este caso al comportamiento de las vocerías. Tenemos el compromiso de renovar el Congreso".