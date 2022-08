Miguel Ángel López: "Es una de mis mejores cronos"

Miguel Ángel López tuvo una gran actuación en la prueba contrarreloj de la décima etapa de La Vuelta a España, jornada en la que ganó Remco Evenpoel y con la cual Superman defendió su octavo lugar en la clasificación general de la carrera. Al final de la jornada, el boyacense calificó esta como una de sus "mejores cronos".

"Lo importante era pedalear a tope, era de fuerza la crono. Nos ha costado un poco el inicio de La Vuelta por falta de competencia, de carreras, de la lesión que venía después del abandono del Giro, pero bueno, vemos que vamos en progresión y la idea de hoy era hacer una bonita contrarreloj, defendernos bien y a ver qué pasa en esta segunda y tercera semana", reflexionó López al final de la etapa.

Superman destacó sobre su preparación de la contrarreloj: "he preparado bien la contrarreloj, el equipo me ha dado esa gran posibilidad de tener la bici. A los sitios donde voy iba conmigo la bici de crono y la verdad que iba a haciendo al preparación y hoy he ido concentrado mucho en la posición. Era de mucha fuerza, de mucha posición y estar concentrado, saber sufrir estos 35/40 minutos".

López calificó esta como una de sus mejores cronos, recordando algunas actuaciones anteriores. "Será una de mis mejores cronos que he hecho pero también tengo bonitos recuerdos años atrás de haber ganado La Vuelta a Suiza, de haber sido segundo en la contrarreloj por delante de (Fabian) Cancellara, esos tiempos que era una bestia, yo creo que es de acuerdo a cómo te prepares, la mentalidad que tengas y la condición que tengas en cada momento".

Finalmente, hizo un balance de lo que va de la carrera: "era importante pasar esa primera semana, salvarnos bien de las caídas, de los cortes, yo creo que hemos pasado la factura de no haber competido, nos han cogido con esa falta de ritmo en estos finales bastante explosivos. Con el equipo hemos decidido ir poco a poco, sabiendo sufrir sin nunca entregarnos y aquí estamos".

¿Cómo va Superman López?

El boyacense figura en la octava posición de la clasificación general de La Vuelta a España, siendo el mejor colombiano y latinoamericano de la prueba a 6'50" del líder, el belga Remco Evenepoel. El colombiano acecha el séptimo lugar del portugués Joao Almeida, a solo 5".