Escasez de profesores en EE.UU. amenaza con retrasar inicio de nuevo año escolar

Estados Unidos enfrenta una escasez de profesores en todo el país que amenaza con retrasar el inicio del nuevo año escolar. Al mismo tiempo, varios estados enfrentan huelgas de maestros.

Más de 300.000 profesores han abandonado su profesión desde el 2020 con la llegada de la pandemia del Covid-19 en Estados Unidos y hoy el país enfrenta una escasez de maestros. Es difícil saber exactamente cuántos profesores hacen falta para el año escolar 2022-2023 porque ninguna base de datos nacional rastrea con precisión el problema.

Estados como Texas tuvieron que reducir a 4 días el horario escolar por la escasez, en Arizona están contratando estudiantes que se están apenas formando en licenciatura para que den clases incluso antes de que se graduen y en Florida, están contratando veteranos de guerra sin experiencia en la academia para que den clases.

A esto se suma, las huelgas de profesores en varias partes del país. Una de las maestras en Columbus Ohio aseguró que "estamos lidiando con bichos en los salones, no hay luz, la energía es inestable, la calefacción no funciona, las ventanas no abren, las puertas no cierran, es imposible dar clases así. También estamos pidiendo que nos reduzcan el número de estudiantes por clase."

En algunos estados los maestros tienen hasta 200 estudiantes a su cargo. Seattle y Washington DC también están en huelga y piden que se retrase el inicio de clases.