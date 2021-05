Muchas ofertas de trabajo y pocos trabajadores en Estados Unidos

Con cerca del 60% de su población vacunada y la recomendación que elimina el uso de tapabocas para quienes estén inmunizados, Estados Unidos está listo para regresar a la normalidad y reactivar su economía. Las empresas comienzan a reclutar nuevos talentos tras un año de pandemia. Sin embargo, según un informe del Departamento de Trabajo, paradójicamente hay muchas ofertas laborales, pero pocos están tomando estos trabajos.

De acuerdo con el Departamento de Trabajo, a pesar del crecimiento de las ofertas laborales y la creación de empleos, hay una ralentización importante en la contratación de personal en Estados Unidos, especialmente en el sector gastronómico.

De las más de 8 millones de ofertas de empleo que fueron publicadas en marzo, solo 770.000 personas ingresaron al campo laboral. Para el mes de abril la caída fue más dramática, solo 266.000 ciudadanos fueron empleados. Las grandes cadenas de comidas como KFC y McDonalds se han visto afectadas por la escasez de mano de obra, pero también esta tendencia afecta y de manera más aguda a los microempresarios.

Es el caso de Marcelo Marcantonio, un argentino propietario del restaurante Las Acacias en Miami.

"En mi negocio estamos haciendo un esfuerzo extra humano. Estamos trabajando 17 o 18 horas por día, dos personas. Anteriormente éramos 8 o 10 personas, llegamos a ser 15 personas trabajando acá. Todavía no tenemos los horarios normales como estábamos antes", afirmó el propietario haciendo un contraste.

Según el informe, la mayoría de vacantes están en los estados del sur del país, mientras que la mayor creación de empleos está en el norte. El motivo de la escasez de mano de obra varía según a quien le pregunte. Muchos dicen que la gente ha recibido demasiado dinero por concepto de la ayuda para el desempleo y la pandemia otorgada por el gobierno. Con cientos de dólares por semana en ayudas, sin mencionar los miles de dólares en cheques de estímulo, dicen que regresar a la fuerza laboral se siente innecesario.

Caracol Radio habló con Raul Moncarz, profesor de economía de la Universidad de la Florida, precisamente uno de los estados más afectados por esta escasez de fuerza laboral, y sobretodo en un estado que vive de ofrecer bienes y servicios.

De acuerdo con Moncarz, lo que hay es un escape de talento, debido a estados del sur del país tienden a pagar menos por hora, mientras que estados del norte como Nueva York doblan estos salarios, forzando a muchos a trasladarse donde mejor les paguen.

"Estamos viviendo algo nuevo pero al mismo tiempo contra las leyes económicas. El mercado laboral en la Florida es uno de los peores mercados que hay por la baja paga, los bajos incentivos y los bajos beneficios. No es que los empleados sean vagos, es que tienen mejores alternativas", explicó el experto.

Precisamente después de la publicación de este informe, y que levantó todo tipo de críticas por parte de los republicanos quienes habían solicitado en un principio que las ayudas fueran de menor valor, el presidente Joe Biden defendió las medidas de auxilio económico, pero envió una advertencia para aquellos que están aprovechándose de ellas.

"Vamos a dejar claro que cualquiera que esté recolectando beneficios por desempleo, y que reciba una oferta de trabajo, debe aceptarlo o perderá el beneficio", afirmó el mandatario.

También hay quienes no han regresado a trabajar porque aun temen por su salud, la pandemia no se ha ido, no todos los estadounidenses han recibido la vacuna contra el coronavirus. Otros citaron también problemas con el cuidado de los niños, ya que las clases preescolares siguen siendo limitadas en muchos distritos escolares, algunos colegios continúan con clases virtuales, y alguien debe permanecer en casa para cuidarlos

Lo que si es cierto, es que si el caso es que si las empresas no aumentan los salarios o los beneficios a los trabajadores, muchas de ellas podrían no sobrevivir y convertirse en una víctima más de esta pandemia.