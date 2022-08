Iván Arboleda quería jugar en Nacional, ¿Por qué no se dio?

Iván Mauricio Arboleda, portero colombiano que recientemente rescindió su contrato con el Rayo Vallecano, reveló en diálogo con El VBar Caracol que estuvo muy cerca de llegar a Atlético Nacional a principios de año. El nariñense contó que recibió una oferta del cuadro antioqueño y cuáles fueron los motivos para no concretarse su paso.

"Me aparecen varias ofertas para irme a préstamo, aparece Nacional, yo tenía la intención de ir, puse todo de mi parte, saque el dinero a otro lado, quería estar en el radar de la Selección y quería competir", comentó Arboleda.

Sobre esto agregó: "después estaba Colón con Falcioni, me habla, pero mi casa es Colombia y quería estar con mi familia en momentos difíciles (falleció su hermano mayor). No se me dio la oportunidad de llegar a Nacional por cuestiones económicas que no acepto Rayo Vallecano y si acepto Newell's".

No ve con malos ojos volver a Colombia en este momento

Arboleda aseguró que no se encuentra muy al tanto de una posible oferta del Deportes Tolima, dado que es algo que maneja su representante; sin embargo, al ser interrogado por una posibilidad de regresar al fútbol colombiano, específicamente al Cali, se mostró con disposición.