Iván Arboleda y su calvario en España: “Me han tratado como a un delincuente”

El portero colombiano Iván Mauricio Arboleda, quien recientemente rescindió su contrato con el Rayo Vallecano de España, contó a El VBar Caracol el difícil momento que se encuentra viviendo en Madrid, al asegurar que el equipo de Vallecas le adeuda seis meses de salario. El nariñense contó, además, que el club interfirió para que pueda sumar minutos en otros equipos y no lo dejó llegar a Atlético Nacional.

Arboleda se refirió inicialmente a Horacio Rossi, representante argentino que lo llevó a Europa. "Me trae a ser el tercer portero, nunca me dijeron eso. Solo fue que venía a pelear. Nunca me tuvo en cuenta el técnico. Era una motivación estar en Europa, estar a disposición de mis compañeros. Al ver que después hubo COVID y ver que era la ultima opción, me di cuenta que así tratara no iba a jugar".

Y añadió, sobre la negativa para poder llegar a Nacional: "me aparecen varias ofertas para irme a préstamo, aparece Nacional, yo tenía la intención de ir, puse todo de mi parte, saque el dinero a otro lado, quería estar en el radar de la Selección y quería competir. Después estaba Colón con Falcioni, me habla, pero mi casa es Colombia y quería estar con mi familia en momentos difíciles (falleció su hermano). No se me dio la oportunidad de llegar a Nacional por cuestiones económicas que no acepto Rayo Vallecano y si acepto Newell's".

"Hablé con (Javier) Sanguinetti y al ver que hicieron las cosas fáciles para ambos clubes, me dicen que debía rescindir mis premios y un sueldo pendiente para poder salir a Argentina y jugar", comentó sobre por qué llegó a Newell's Old Boys.

"Llegó a Argentina y es otro mundo, no tengo nada contra ellos y soy agradecido. Pero fue una caja de sorpresas, la comisión la cogió mi representante. Cobré apenas un 20% en el mes de marzo y tuvieron que mandarme cosas, en el tema de casa me dejaron solo, me tocó a mí", añadió.

Mientras que explicó qué lo llevó a regresar a España: "todo fue un misterio del Rayo, el agente que me llevó a quien no volví a ver hasta ahora, no he cobrado nada desde el mes de enero, te hablo de moneda extranjera. Rayo le dice a Newell's que si no paga el primer préstamo no podía jugar yo. Newell's le paga y puedo jugar. De ahí para allá no he visto un solo peso. Con lo que pasa en Argentina, decido venirme a España a cuadrar mi dinero. Después del amistoso con Selección que pedí permiso, pero no recibí respuesta".

"Vuelvo a argentina sin nada, le digo a los dirigentes y dicen que ya habían pagado, después que no y me muestran el comprobante de los primeros tres meses y ya, me tocó volver a España ahora el 1 de julio, cumplo mi contrato hasta el 30 d junio con 7 meses sin cobrar. El presidente me ha atendido una sola vez y eso que me lo encontré", añadió sobre su calvario.

"Llevo 5 días en Madrid, no sé nada de Rayo, me han tratado como un delincuente con mi plata, mi dinero, mi familia. Estoy en un piso pagando alquiler con el apoyo de mi familia", agregó.

Al ser preguntado por el apoyo de Falcao García, jugador colombiano del Rayo Vallecano, dijo: "acá he estado solo, solo un amigo que encontré en Madrid, también tumaqueño, ha estado aquí. Acá no conozco a nadie, nadie me ha dado una mano. Ahí me doy cuenta que cuando uno esta en esa situación, llaman para cumplir. pero cuando necesitas algo, nadie esta. Eso me queda de experiencia".

Arboleda contó también del presidente Ruíz Martín Presa: "yo tenía un premio que si el club se quedaba en primera, era mío. No me lo dieron, un mes de sueldo tampoco, y también lo del préstamo. Todo fue obligado por el presente del Rayo para no recibirlo. Cobraron todos menos yo".

"No he podido encontrar mi buen momento por todo lo que ha pasado, me estafaron, me han robado. Llegara oferta, lo que llegue estaré dispuesto a escucharlo", comentó sobre un posible nuevo destino.

¿Cuánto le deben y su demanda ante la FIFA?

"Dejar todo en manos de mi abogados y ya ellos llevaran el caso a la FIFA como tiene que ser... Horacio Rossi fue el representante que vive en España, es argentino. Me hizo mucho daño, me trajo engañado acá, nada de lo que me dijo cumplió. Comisionaba primero por encima mío. El aprendizaje, no se lo deseo a nadie más. Ojala esta gente se acabe del futbol", añadió dolido.

Y concluyó: "estamos hablando de seis meses, 150 mil dólares. Newell's dice que se los pagó a Rayo, ellos los tiene pero al presidente no se le da la gana de depositarlos. Se burló de mí, le da igual todo, lo llamas y nuca atiende el teléfono. Solo le importa su plata. No he tenido respaldo de nadie, es la realidad. Hay pruebas todo está ahí".