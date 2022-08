Iván Arboleda queda libre tras rescindir su contrato con el Rayo Vallecano

La historia del arquero Iván Mauricio Arboleda por el Rayo Vallecano finalizó, luego de que firmara la rescisión de su contrato que tenía hasta 2022 con la institución española por temas extradeportivos, que al parecer tendrían que ver con incumplimiento en el salario.

El paso del portero tumaqueño por el cuadro madrileño no fue el esperado, ya que no disputó ningún partido oficial tras llegar en septiembre de 2021. Dicha falta de minutos, hizo que saliera en préstamo para Newell's Old Boys de Argentina, equipo en el que jugó durante el primer semestre del actual año.

Arboleda de 25 años, regresó a España con la intención de poder llegar a un acuerdo para irse a otro club, ante la dificultad de poder luchar por un puesto en la titularidad, ocupado por el macedonio Stole Dimitrievski, además de Miguel Morro y Diego López como el segundo y tercer portero respectivamente.

El contrato del colombiano con el conjunto rayista estaba pactado hasta diciembre del presente año. Ahora, queda como agente libre y se comienza a especular con un eventual regreso al fútbol colombiano, así como seguir en Argentina.