Deiver Machado y la lesión que lo alejó de Selección: curiosa anécdota

Deiver Machado dialogó con El VBar de Caracol Radio respecto a su gran presente en el Lens de Francia, la recuperación de la lesión que lo alejó varios meses de los terrenos y reveló una anécdota de Selección Colombia.

"La Liga 1 es más exigente y se necesita de un nivel mayor de concentración. El paso por Toulouse me ayudó a crecer, agarrar experiencia en el fútbol europeo. Fue una temporada excepcional, tuve muchas cosas positivas. Me ayudó a crecer en la parte ofensiva: ir más al ataque y estar pisando el área rival. En eso trabajé muchísimo", reveló.

Con el Lens ha crecido en materia defensiva y táctica: "Me siento más fuerte en los duelos 1vs1, más rápido. Esa parte la he reforzado bastante. Sirve la escucha a los compañeros. A veces uno no se fija en eso, pero siempre hay alguien que te recomienda cosas. Soy una persona que siempre escucha y aprendo rápido".

Machado reconoció que estuvo considerando abandonar el club, pero junto a su representante se reunieron con el entrenador Franck Haise y este mismo le prometió al lateral "más chances". "Cuando arrancó la pretemporada me puso en el once y dije que era mi oportunidad para quedarme y la aproveché desde el primer partido amistoso", mencionó.

Finalmente recordó cuando en el mes de noviembre estuvo a punto de regresar a la Selección Colombia de la mano de Reinaldo Rueda, pero la lesión de meniscos arruinó todo.

"Después de la Sub-23 pasaron situaciones. Cuando me lesiono en noviembre, estaba en la lista. Me dijeron el lunes y el martes me lesioné. Siempre han habido acercamientos, el cuerpo técnico anterior estaba atento por mí, le preguntaban a compañeros", concluyó.

Eso sí, aseguró que con Néstor Lorenzo o alguien de su entorno por lo pronto "no ha habido ningún contacto".