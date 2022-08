Polémica en Congreso tras socialización de informe de la Comisión de la Verdad

La sesión plenaria del Senado fue el escenario en el que el padre Francisco de Roux hizo la socialización del informe final de la Comisión de la Verdad, tras una iniciación que le hizo esa corporación. En medio de esto, de Roux planteó concretas al Congreso.

“Por eso nuestras recomendaciones pasan inmediatamente a pedir que el acuerdo que se firmó en la Habana se ejecute plenamente y que queremos pedirle al Congreso, ustedes que no solamente tienen la responsabilidad de entrar en discusión con estas ideas sino también la responsabilidad de legislar, que como legisladores hagan las leyes que necesita Colombia para los cambios de fondo que este país requiere para que la paz sea posible, no pocos de ellos estructurales de fondo, esperamos eso de este Congreso”, indicó el padre Francisco de Roux.

Una vez ocurrida la presentación del informe, la senadora María Fernanda Cabal lanzó duros cuestionamientos al contenido del informe y aseguró se trata de un informe de Gustavo Petro.

“Su informe es la plataforma política de Gustavo Petro por eso usted envió una avanzada del señor Sánchez Berstain, una avanzada a pedirle a Europa y a pedirle a la ONU que no ayudaran más al Ejército de Colombia”, aseguró la senadora.

Por su parte el senador Ariel Ávila salió en defensa del informe de la Comisión de la Verdad y respondió a quienes cuestionaron que este se esté socializando en colegios del país. Dijo que hace parte del trabajo de la Comisión de la Verdad.

“Uno no le puede tener miedo a la verdad y el hecho de que este informe se presente en los colegios es el saldo pedagógico de cualquier comisión de la verdad en el mundo, eso no es adoctrinamiento ni es ideologización, es sencillamente el saldo pedagógico. Sí no yo invito a los compañeros y compañeras que no sepan de esto, pues que lean antes de hablar”, dijo el senador Ávila.