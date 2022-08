Mackalister y los consejos que le da a Daniel Ruíz ante el juego brusco

David Mackalister Silva se ha convertido en el bastión de Millonarios, no solo por su liderazgo dentro del terreno de juego sino también por su nueva faceta como "segundo al mando" del entrenador Alberto Gamero. Y es que el volante bogotano, quien por cierto hace poco se graduó y obtuvo la licencia de director técnico, ahora se caracteriza por dar instrucciones a sus compañeros desde el banquillo cuando es sustituido.

En diálogo con El VBar Caracol, Mackalister se refirió a dicha situación, las enseñanzas de Gamero en cuanto la forma de plantear los partidos y habló sobre los consejos que continuamente le da a Daniel Ruíz.

"Me identifico mucho con la idea del profe’, la entiendo. Cuando uno disfruta, le mete más interés. No solo me fijo en mi posición como ‘10’ sino también la del lateral, el central. Eso me permite hablarle al compañero, guiarlo por la idea del profe", mencionó.

Justamente el "estilo Gamero" le ha permitido al cuadro capitalino ser líder no solo de la clasificación en la liga colombiana sino también en la reclasificación y el descenso. "Estos números son indicadores de que se viene haciendo un buen trabajo no de ahorita o de hace cinco fechas sino de hace tiempo", concluyó.

En cuanto al presente del club, Mackalister afirmó que "hemos venido mejorando porque se ha trabajado mucho" y le han dado especial énfasis al tema definición. Agregó que los trabajos que adelantan en ese aspecto son dirigidos por Arnoldo Iguarán con el objetivo de "tener el arco pintado".

Finalmente habló de Ruíz, a quien acogió como su pupilo: "A él hay que protegerlo... Estamos ante un jugador que le dará alegrías no solo a Millonarios sino a Colombia".

Incluso le ha recalcado en que no debe tirarse al suelo con cada contacto "para que cuando le peguen pues le piten". Así mismo Silva develó que le habla a cada árbitro para que "protejan" al joven volante por el juego brusco que continuamente recibe.

Enfatizó en que una de las mayores virtudes de Ruíz es que "se deja hablar", pero no se atreve a darle consejos respecto a su futuro (continuar en el club o salir al exterior) debido a que "es una decisión muy personal y familiar".