Roy se le adelantó a Gustavo Bolívar en radicar proyecto de reforma a la Contraloría

Tras elegir al nuevo contralor de la República, el presidente del Congreso Roy Barreras anunció la radicación de un proyecto de reforma constitucional que pretende modificar el mecanismo para elegir este cargo, quitándole al legislativo esa función electoral.

“Espero que sea este el último contralor general elegido de esta manera. Estoy radicando un acto legislativo para eliminar la institución de la Contraloría como se conoce, y avanzar en la creación de un Tribunal de Cuentas, que tendrá otro origen. Si el proyecto es recibido por las mayorías de Senado y Cámara, será este el último episodio en el que el Congreso elige contralor”, indicó Roy.

De acuerdo con el senador, justamente, “hay mecanismos más eficaces y transparentes en el mundo”, y por lo mismo afirmó que espera que este cambio se haga también con la Procuraduría.

En paralelo a ello, el también senador del Pacto Histórico Gustavo Bolívar, con quien ha tenido algunos cruces Barreras, aseguró que él va a radicar también un proyecto de reforma constitucional con el objetivo principal de que ya no sea el Congreso quien elija ni contralor ni procurador.

“Yo voté en blanco porque no podía validar este mecanismo, que es que los congresistas, que en su mayoría tienen alcaldes, gobernadores y funcionarios por todo el Estado, estén eligiendo a quién los va a vigilar. Eso me parece muy grave”, afirmó Bolivar, explicando de paso por qué no votó por Carlos Hernán Ramírez.

Sobre el anuncio, inesperado por algunos, que hizo Barreras, respondió que “él sabía ya que yo había anunciado ese proyecto,pero me parece muy sano que haya muchos proyectos, porque eso me garantiza que alguno quede aprobado. Aquí no importa quién sea el autor, sino que este mecanismo se cambie, porque estamos poniendo a los ratones a cuidar el queso”.

Eso sí, el parlamentario mostró las diferencias de su iniciativa con la del presidente del Senado. “Entiendo que el proyecto de Roy, que no lo conozco porque lo anunció ahí no más, propone como un tribunal. Nosotros lo que proponemos es que la Corte Suprema de Justicia, el Consejo de Estado y la Corte Constitucional envíen una terna de candidatos, de la cual se elija el contralor. El Congreso no puede volver a meter procurador ni contralor”, concluyó.