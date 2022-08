Deportivo Cali y un duro reto para salir de la crisis ante Alianza

Alianza Petrolera recibe a Deportivo Cali por la fecha 8 de la Liga Colombiana. El conjunto de Barrancabermeja llega a este encuentro ubicado dentro de los primeros ocho de la tabla, mientras que el azucarero sigue en crisis y se mantiene en la última posición con apenas un punto.

El cuadro petrolero buscará encadenar su segundo triunfo consecutivo, luego de imponerse ante Cortuluá en condición de visitante. Los dirigidos por Hubert Bodhert cuentan con 10 puntos, producto de tres triunfos, un empate y tres derrotas.

La situación del Cali no se asemeja en lo más mínimo. Los dirigidos por Mayer Candelo no han podido darle vuelta al mal año que han tenido luego de ganar el título en el 2021-II y no saben qué es ganar por liga desde el 1 de mayo, mientras que el último triunfo fue ante Always Ready por la fecha 5 de la fase de grupos de la LIbertadores.

El saldo de los verdiblancos durante la campaña es de cuatro derrotas, un empate y hasta el momento es el único equipo que no ha sumado de tres en el torneo, además de ser el más goleado con 13.

El partido dará inicio este viernes a las 7:30 de la noche y usted lo podrpa vivir por El Fenómeno del Fútbol en el Facebook de Caracol Deportes y el streaming de Caracol Radio.