Gustavo Petro propuso eliminar el porte de armas

En medio de la entrega del Plan de Emergencia para la Protección de la Vida de líderes y lideresas sociales de Colombia, el presidente electo, Gustavo Petro, afirmó que propondrá prohibir el porte de armas y no autorizar permisos de ningún tipo.

“Eliminar el porte de armas en la ciudad, con beneficios positivos de acuerdo a los indicadores en la disminución de homicidios en la ciudad, ese es un tema que vale la pena valorar a nivel nacional”, afirmó Petro en el encuentro.

Y reiteró: “A partir de los permisos especiales, pues no existe una prohibición del porte de armas, si un buen negocio, no debe haber permisos especiales lo cual significa que las armas incautadas deben ser destruidas inmediatamente, no revendidas”.

Frente a la política de drogas, el presidente Petroreiteró que ese tema se debe replantear.

“Nos toca poner sobre la mesa mundial la discusión de acabar esa prohibición. Este Gobierno debe comenzar esta discusión, primero a escala Latinoamericana que es nuestra casa y es la que está sufriendo las consecuencias. Estamos montados en unos negocios prohibidos”.

Y además invitó a la ONU a dialogar sobre el tema: “Ustedes ven en la práctica, cómo sufre un país, todas esas décadas, sólo porque existe una prohibición. Naciones Unidas incentiva la prohibición y creo que eso hay que discutirlo”.

Finalmente, frente a la conformación de su gabinete, el presidente manifestó que ya tiene listo su Gabinete y que lo anunciará en los próximos días.

“Cuando me posesione, no hay problemas, está listo el Gabinete”, expresó Petro.