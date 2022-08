Viruela del mono: síntomas, gravedad, cómo se transmite, emergencias y más

Claudia Cuéllar, directora de Epidemiología del Ministerio de Salud describió la enfermedad de la viruela símica como " una zoonosis viral, es decir, un virus que viene de los animales. Estos son síntomas similares a la viruela, pero que clínicamente son menos graves. La viruela del mono sí puede matar a alguien, pero esas muertes se pueden presentar si hay complicaciones en personas con comorbilidades o factores de riesgo, pero es algo que la mortalidad es alta, pero en zonas endémicas. Máximo 3% de letalidad".

¿Qué es la viruela del mono?

Es una enfermedad zoonótica viral causada por el virus de la viruela del mono, el hecho de que sea zoonótica quiere decir que puede transmitirse de animales a humanos, entre personas también se da el contagio mediante el contacto físico, las secreciones respiratorias, las relaciones sexuales, e incluso con el contacto con las superficies expuestas a erupciones infecciosas. Se detectó por primera vez en 1958 en un simio de un laboratorio de África. Sin embargo, la mayoría de los contagios se dan por la transmisión de este virus a través de algunos roedores.

¿Cuál es su origen?

Según el epidemiólogo Felipe Lobelo, este brote es endémico en países africanos detectado en un laboratorio de simios en 1958. En el año de 1970 se detectó el primer caso de viruela del mono en una persona, quien contrajo la enfermedad fue un niño de nueve años en República Democrática del Congo.

El contagio en humanos se distribuyó en 10 países del continente: Nigeria, Camerún, Sierra Leona, Sudán del Sur, Liberia, Gabón, República del Congo, República Democrática del Congo, Côte d'Ivoire y República Centroafricana.

La primera vez que el virus sale de África fue para el año de 2003 cuando se comprueba el primer caso en Estados Unidos. Esto se debe a personas que contrajeron la enfermedad viajando a países donde ya era endémica.

¿Cómo se transmite el virus?

Esta enfermedad se propaga con el contacto con animales portadores del virus y el contacto entre personas contagiadas.

¿Cómo se transmite de animales a humanos?

La viruela del mono es una enfermedad que reside principalmente en simios y roedores, el virus se propaga al mantener contacto directo con animales contagiados. Los expertos recomiendan evitar el contacto sin protección con animales salvajes enfermos o muertos. La Organización de Naciones Unidas (ONU) hizo el llamado para que antes de consumir cualquier alimento cárnico sea sometido a un proceso riguroso de cocción.

¿Cómo se transmite entre humanos?

Según Claudia Cuéllar, directora de Epidemiología del Ministerio de Salud, de Colombia, como la viruela es una enfermedad viral, eventualmente se transmite con un contacto muy estrecho. Se da por secreciones fluidas, saliva, lesiones de la piel; pero no es como la del COVID-19 que es aérea. En este caso hay contagio bajo y debe ser muy estrecho, donde haya besos o contacto de un metro o dos metros. Por eso no llega a ser tan transmisible".

Según un estudio del New England Journal of Medicine realizado sobre 528 personas en 16 países (el más amplio hasta la fecha), el 95% de los casos se contagiaron mediante una actividad sexual.

Por fuera de África, el "99% de los casos registrados son hombres", indicó la doctora Rosamund Lewis, principal experta de la OMS para la viruela del mono. Además, agregó que el "98% de ellos son hombres que tienen relaciones sexuales con hombres, y principalmente los que tienen múltiples compañeros sexuales".

No obstante Claudia Cuéllar expresó que, "las lesiones se presentan en diferentes partes del cuerpo. Obviamente hay lesiones en zonas íntimas, en donde si hay un contacto sin protección, y se ven ampollas con líquido, ahí se puede presentar la transmisión. No es solo por ese contacto. Aquí se puede presentar a cualquier persona y cualquier edad, pero no es solo para personas con el mismo sexo".

Signos y Síntomas

Según la Organización Mundial de la Salud (OMS) El periodo de incubación (intervalo entre la infección y la aparición de los síntomas) de la viruela símica suele ser de 6 a 13 días, aunque puede variar entre 5 y 21 días.

La infección puede dividirse en dos periodos:

1. El periodo de invasión (dura entre 0 y 5 días), caracterizado por fiebre, cefalea intensa, linfadenopatía (inflamación de los ganglios linfáticos), dolor lumbar, mialgias (dolores musculares) y astenia intensa (falta de energía). La linfadenopatía es una característica distintiva de la viruela símica que la diferencia de otras enfermedades que inicialmente pueden parecer similares (varicela, sarampión, viruela).

2. La erupción cutánea suele comenzar 1-3 días después de la aparición de la fiebre y tiende a concentrarse sobre todo en la cara y las extremidades en lugar de en el tronco. Las zonas más afectadas son el rostro (en el 95% de los casos), las palmas de las manos y las plantas de los pies (en el 75% de los casos). También se ven afectadas las mucosas orales (en el 70% de los casos), los genitales (30%) y las conjuntivas (20%), así como la córnea. La erupción evoluciona secuencialmente de máculas (lesiones con una base plana) a pápulas (lesiones firmes ligeramente elevadas), vesículas (lesiones llenas de líquido claro), pústulas (lesiones llenas de líquido amarillento) y costras que se secan y se caen. El número de lesiones varía de unas pocas a varios miles. En casos graves, las lesiones pueden unirse y hacer que se desprendan grandes secciones de piel.

¿Cómo se diagnostica?

El profesional de la salud debe descartar que la sintomatología sea relacionada a otras enfermedades como el sarampión, la varicela, la sarna, las infecciones bacterianas de la piel, la sífilis y las alergias a los medicamentos. Si se presentan sospechas de viruela símica, se debe enviar una muestra bajo condiciones óptimas a un laboratorio con medios adecuados para su estudio y posterior confirmación.

¿Cuál es el mejor tratamiento y cómo prevenir el contagio?

En algunos países se está utilizando inmunizantes de la viruela como método de prevención para aquellas personas con un alto riesgo de contagio. Esta medida se conoce como "vacunación en anillo" y consiste en que luego de detectar un caso sospechoso de viruela símica se inmunizan a las personas del círculo más cercano y a sus demás contactos.

Por el momento, el cuerpo médico no ha presentado ningún tratamiento específico para esta enfermedad. Sin embargo, a las personas contagiadas se les recomienda que mantengan cubiertas las erupciones cutáneas con vendajes húmedos que protejan el área. Así mismo, evitar tocar aquellas erupciones cercanas a la boca y los ojos, se pueden usar enjuagues bucales y gotas libres de cortisol.

Existen algunos fármacos como Tecovirimat, aprobado para uso en viruela símica en Europa, en EEUU y Canadá que ayudan a las personas con sistemas inmunes débiles a subir sus defensas. Sin embargo, el expendio de fármacos depende de la disponibilidad de los mismos.

Para los profesionales médicos el mejor tratamiento es la prevención, evitar el contacto estrecho con personas contagiadas, alertar sobre los casos que se presenten ayuda a que hay un mayor control de los mismos, si es un empleado de salud lo mejor es seguir los esquemas y protocolos de seguridad.

En el caso de los animales la OMS recomienda que debe evitarse el contacto sin protección con animales salvajes (incluida su carne, sangre y otras partes), especialmente aquellos que están enfermos o muertos. Además, todos los alimentos que contengan carne o partes de animales deben cocinarse bien antes de consumirlos.