Viruela del Mono: ¿Cuáles son las formas de transmisión según el riesgo? /

La Viruela del Mono tiene en alerta a varios países por la propagación de esta enfermedad, que obligó a la Organización Mundial de Salud a emitir una alerta máxima, así como en Colombia que las autoridades sanitarias elevaron la alerta de moderada a alta.

Los riesgo actuales de contagio de la Viruela del Mono están divididos en: muy alto, alto y moderado, según las actividades cotidianas y los cuidados para evitar la propagación de la enfermedad que se puede transmitir de animales a humanos y entre personas mediante el contacto físico, las secreciones respiratorias, relaciones sexuales, e incluso con el contacto con las superficies expuestas a erupciones infecciosas.

El riesgo de contacto medio alto, se da por el directo con personas que tengan sarpullido, ampollas, pustulas, costras o fluidos corporales de alguien infectado. Esto incluye el contacto íntimo, sea sexual o no, porque el condón no no evita la transmisión de la enfermedad.

El riesgo alto se podría presentar en lugares donde hay afluencia de personas, como bailar en un lugar lleno de personas con poca ropa o tener contacto directo con alguien contagiado.

Y el riesgo moderado, se presenta al compartir alimentos o bebidas, toallas o artículos de aseo personal, así como bailar o estar en espacios cerrados.

Por lo cual, a las personas contagiadas se les recomienda que mantengan cubiertas las erupciones cutáneas con vendajes húmedos que protejan el área y eviten el contacto directo con otras.