Siguen las renuncias a comisión accidental que busca rehacer lista a Contraloría

La polémica sobre el proceso de elección del contralor no para. Los presidentes del Congreso en las últimas horas ratificaron la decisión de nombrar una nueva comisión accidental para rehacer la lista de candidatos a la Contraloría.

Una vez se conocieron los nuevos integrantes de la comisión accidental, algunos de los congresistas designados renunciaron, es el caso de Humberto de la Calle, quien aseguró que podría ser irregular.

“Radiqué mi carta de renuncia a la comisión accidental encargada de rehacer la lista para elegir Contralor. La lista actual ya fue rediseñada con criterios de mérito e igualdad de género. Rehacerla es presuntamente irregular y genera riesgos de carácter jurídico”, indicó De la Calle

Previamente había renunciado a esa comisión el senador del Partido Liberal, Lidio García, argumentando motivos relacionados con su agenda regional.

“Agradeciendo la honrosa designación que me ha realizado la Mesa Directiva mediante resolución 001 de 01 de agosto de 2022, a fin de integrar la comisión accidental encargada de definir la lista de elegibles para ocupar el cargo de Contralor General de la República; lastimosamente debo informar, que por motivos de agenda regional programada por anticipación, me impiden cumplir con las obligaciones derivadas de dicha designación, por lo tanto debo presentar mi renuncia”, indicó García

También renunció a la comisión accidental el senador del Partido de la U, Juan Felipe Lemos: “agradeciendo la honrosa designación que me realizará la Presidencia de la Corporación mediante la Resolución No. 001 de 1 de agosto de 2022, a fin de integrar la Comisión Accidental Encargada de definir la lista de elegibles para ocupar el cargo de Contralor General de la República, me permito presentar mi renuncia a la misma”.