Congreso de la República se defiende y dice al Tribunal que no incurrió en desacato

Caracol Radio Conoció la respuesta del Congreso de la República al incidente de desacato que abrió el Tribunal Administrativo de Cundinamarca por las irregularidades en el proceso de elección a Contralor General. El legislativo se defiende y dice que cumplió con órdenes judiciales.

En un documento de tres páginas el secretario General del Congreso Gregorio Eljach dice al Tribunal de Cundinamarca que, la Comisión Accidental del Congreso no ha incurrido en desacato como lo denunció la demandante.

Dice el oficio que el legislativo tenía que cumplir con dos órdenes judiciales. Una del Tribunal Superior de Medellín que ordenó rehacer la lista de elegibles en menos de 48 horas, y otro, del Tribunal Administrativo de Cundinamarca que ordenó rehacer la lista por violación a la equidad de género.

La demandante alegó ante el Tribunal de Cundinamarca que, la nueva lista no tenía validez porque la Comisión Accidental se reunió el sábado 16 de julio y para ese momento en que fue convocada el Congreso estaba en receso legislativo, y que “la Comisión Accidental revivida” no acató las reglas, y por el contrario se inventó otra fórmula, con el fin de sacar profesionales que no eran de “sus afectos”, entre ellos al candidato Julio César Cárdenas.

En la respuesta del Congreso al Tribunal, dice que el 17 de junio de 2022 se autorizó a las Comisiones Constitucionales y Legales sesionar durante el periodo de receso legislativo, incluidas las Comisiones Accidentales. También dice que se cumplió con las pruebas valoradas por la Universidad Industrial de Santander y se tuvo en cuenta hoja de vida, experiencia, publicaciones y calificaciones de los aspirantes.

El Magistrado Moisés Rodrigo Mazabel, definirá quien tendrá la razón, si la demandante o el Congreso.

Respuesta del Congreso de la República al incidente de desacato que abrió el Tribunal Adminstrativo de Cundinamarca / CARACOL RADIO

