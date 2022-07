Radiante y sensual: las mejores fotos de Jennifer López en su cumpleaños 53

La cantante, actriz y empresaria estadounidense Jennifer López cumple 53 años recién casada con el actor Ben Affleck, con nuevos productos en su negocio de cosmética y, según afirma a la revista People, "más feliz que nunca".

"Tengo la edad que tengo, pero me siento increíble y estoy más feliz que nunca", afirmó la intérprete, que ha hecho coincidir con su cumpleaños el lanzamiento de una crema corporal de su línea JLo Beauty, reafirmante de glúteos.

López y Affleck, de 49 años, se casaron el 16 de julio en Las Vegas y se encuentran de luna de miel en París en compañía de sus respectivos hijos. Anunciaron su compromiso en abril pasado, tras reanudar su relación a principios de 2021, casi dos décadas después de romper sus primeros planes de boda.

Por su parte, el actor Ben Affleck, añadió que la presencia de la cantante lo hace sentirse más joven y viceversa: "Me dice que le gusto cuando no llevo nada, ni maquillaje ni el pelo arreglado. Aprecia realmente eso, y eso me hace sentirme segura y guapa".

Estas son algunas de las mejores fotografías de la llamada 'Diva del Bronx':