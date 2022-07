Video: Se fueron a los golpes solo por unas maletas en pleno vuelo /

Dos hombres, al parecer de nacionalidad española, se fueron a los golpes por cuenta de quién podía sacar su primero el equipaje salir del avión.

Uno de los usuarios del vuelo grabó con su celular el bochornoso hecho que protagonizaron los dos hombres.

Le puede interesar:

Al parecer, todo empezó cuando los dos se acercaron al un sitio con intención de bajar su equipaje de mano que estaba en el compartimiento arriba de los asientos.

Ninguno se podía de acuerdo, no querían ceder ante el otro, entonces el de bermuda roja le dijo al otro sujeto:“¿Tú quién eres para hablarme a mí?, pero el de pantaloneta gris afirmó: "Que te sientes en tu p*t@ silla”.

Fue cuando el hombre de la pantaloneta gris empujó al otro y el de bermuda roja le mandó varios golpes y patadas.

Lea también:

En ese momento los pasajeros se metieron e intentaron separarlos, a su vez el de bermuda roja afirmó: “¿Tú me vas a agredir a mí?”.

Tras varios segundos, donde se creía que la situación había bajado de intensidad, el de la pantaloneta gris le manda un solo golpe, el de bermuda roja trató de reaccionar, pero nuevamente varios pasajeros se meten en la mitad de la pelea.

Never taking an economy class flight again lol pic.twitter.com/1eq2DGu0k2