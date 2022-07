Cámara se estanca por demoras en proyecto que reglamenta distribución de curules paz

Pese a que el nuevo Congreso de la República se instaló el pasado 20 de julio, como es habitual, parece que el inicio de las actividades legislativas tomará más tiempo, al menos en la Cámara de Representantes, pues esta corporación se encuentra estancada debido a que sigue sin enviarse a sanción presidencial el proyecto de ley que reglamenta la distribución de las curules de paz en las comisiones.

De hecho, la iniciativa está a la espera de tener su respectiva conciliación tanto en Senado como en Cámara de Representantes para que ahí sí pueda enviarse a sanción presidencial. El problema es que hasta que eso no pase, las comisiones en Cámara no se podrán citar porque aún no estarán plenamente definidas y establecidas.

El recién electo presidente de esa corporación, el congresista David Racero, explicó que hay un "acuerdo entre todas las bancadas para que el martes se vote la conciliación tanto en Senado como en Cámara de Representantes, de tal manera que en la noche de ese martes ya estamos enviando a Presidencia para la firma. Esperamos que el presidente Iván Duque antes de salir pueda responderle a las víctimas".

Por lo mismo, aseguró el parlamentario que "ya desde el próximo martes, el balón estará en su cancha. Entre más tiempo se demore el presidente Duque en firmar el proyecto de ley que reglamenta la participación de las víctimas en las comisiones, el Congreso se va a ver estancado. Lo invitamos a que le responda a las víctimas, al país y al Congreso".

¿No pueden conformarse las comisiones sin la sanción del presidente?

Sobre esta interrogante, Racero señaló que tienen una discusión interna, "porque la conciliación, como quedó aprobada, es con participación directa de las víctimas en las comisiones. Es decir, la distribución que ya hicimos las demás bancada ya es la correcta; sin embargo, en la agenda de discusión de proyectos de ley para plenaria nos da el tiempo suficiente de discusión, durante una semana, mientras que tenemos certezas legales de cómo proceder para la instalación de las comisiones".

Es decir, de momento la Cámara solo podrá citar a la plenaria mientras se define la aprobación y sanción de esa iniciativa. Racero reconoció que este trámite podría demorarse incluso más, teniendo en cuenta además que estos son los últimos días del presidente Duque, y en caso de que se termine su periodo sin firmar la iniciativa, le correspondería al presidente electo Gustavo Petro (ya instalado en ese momento), sancionarla.

Hasta que esa firma, del presidente en ejercicio del momento, no se dé, la Cámara no podrá instalar sus comisiones ni mucho menos comenzar con las discusiones de los nuevos proyectos de ley en cada una de estas células legislativas enfocadas en distintos temas de carácter nacional e internacional. Las comisiones permanecerán estancadas hasta que esa iniciativa no se apruebe y se convierta en ley de la República.