Nairo: "Seguimos en una buena posición, esperamos hacer una crono correcta"

Nairo Quintana, quinto en la clasificación general del Tour de Francia y quien este jueves tuvo un día bastante complicado en la etapa 18 de la carrera, se mostró optimista de cara a lo que resta de la competencia; no obstante, reconoció que ha venido presentando algunos inconvenientes en esta última semana de la competencia.

"He dado todo como decía un entrenador. No fueron las mejores sensaciones la verdad. Estoy un poco mal de la respiración, pero no quiero decir que sea una excusa para lo que pasó", comentó el boyacense en dialogó con los medios al final de la jornada.

Y añadió: "trabajamos hasta el final, hemos hecho un gran Tour y el pago de tantos días de desgaste se da en un día como hoy. Una carrera muy rápida, los compañeros hicieron todo, pero les llega hasta donde les llega, de igual manera me toca a mí, luchar con uno y con otro, cuando hemos quedado solos debemos coger el paso y entregar el máximo".

Pese a lo anterior, Nairo se mostró optimista de cara a las últimas tres etapas, teniendo como gran prueba la lucha con la contrarreloj del sábado.

"Seguimos en una buena posición, esperamos hacer una crono correcta y estar ahí. Estuvimos entre los 10 primeros del Tour de Francia con un equipo luchador y esto todavía no termina", concluyó.

Nairo Quintana figura en la quinta posición de la carrera a 13'35" de Jonas Vingegaard; a 2'30" del cuarto puesto, ahora de David Gaudu, y defendiendo la quinta posición con diferencia de 8" sobre Louis Meintjes.