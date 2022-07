¡Indignante! Mujer abandonó su perrito ciego en un jardín y dejó una carta

Adriano, es un perrito de 14 años y fue abandonado en el jardín de una casa por su propia dueña.

El doloroso momento quedó grabado por una cámara de seguridad. Las personas que lo encontraron hallaron una carta a su lado que hablaba de la personalidad del perrito y lo que comía y no.

El triste hecho sucedió en Buenos Aires, Argentina y en el video se ve como la mujer pasa en frente de la casa, titubea, alza a Adriano y finalmente, lo deja en un jardín mientras lanza la carta a su lado.

La carta detalla: "Tengo 14 años, soy muy bueno, no muerdo ni a chicos ni grandes. La comida casera me cae mal. No sé comer huesos".

El perrito se encuentra en un refugio llamado "Patitas en casa". Desde la fundación aseguraron: "Yo me pregunto, ¿cómo haces para salir de tu casa, con la cartita escrita, ponerle el pretal, su correa, y sacarlo a caminar como cualquier otro día, sabiendo que lo vas abandonar? ¿Cómo puede haber gente con TANTA MALDAD?🥺".

Así mismo, explicaron que la persona que lo rescató no podía tenerlo y por eso acudió al refugio y reiteraron su compromiso en encontrarle un hogar: "Tratamos de convertir toda esa bronca en acción, y haremos todo lo posible para encontrar la mejor de las familias para Adriano💜, pero como siempre, no podemos solas, ¿nos ayudan?🙏🏾".

En redes sociales las personas se encuentran buscando una familia que le de mucho amor Adriano e incluso otros han mencionado su intención de adoptarlo.