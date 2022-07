Hacinamiento carcelario es responsabilidad del MinJusticia: Asocapitales

La Asociación Colombiana de Ciudades Capitales (Asocapitales) rechazó las declaraciones del ministro de justicia Wilson Ruiz quien aseguró que los alcaldes y gobernadores no cumplen con los cupos carcelarios, lo que los hace responsables del hacinamiento en el país.

Luz María Zapata, directora de esta asociación aseguró esta es una responsabilidad en la que han buscado trabajar incluso con proyectos de ley, sin embargo, el ministro se ha opuesto a que los textos se radiquen en el Congreso de la república.

“Nosotros tenemos lo que podría ser parte de la solución y es un proyecto de ley que venimos trabajando desde hace 2 años, pero desafortunadamente el ministro de justicia se ha opuesto a que este sea el texto que se radique en el congreso”, aseguró.

Según Zapata con la ley 2197 del 2022 daba un plazo de 4 meses para radicar un texto solucionado el tema carcelario de hacinamiento, una tarea que no se ha podido cumplir.

“A pesar de nuestras insistencias el ministro no lo quiso radicar entonces me sorprende que nos diga que la responsabilidad es nuestra cuando también recae en el como máxima autoridad, fue el quien debió presentar ese proyecto ante el congreso y no lo quiso hacer”, añadió.

Sobre el tema de hacinamiento, el cual el ministro ha dicho que esta sobre el 20% Asocapitales asegura que hay un sobrecupo en estaciones de policía que está llegando su límite.

“Hoy tenemos un sobrecupo en estaciones de policía y URI que llega al 174% de hacinamiento, el no soluciono nada lo que hizo fue enviarnos el problema a nosotros y esos espacios no están preparados para tener a estas personas bajo nuestra responsabilidad”, señaló.