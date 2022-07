Sarmiento Angulo explica su frase sobre la expropiación

En las últimas horas el empresario Luis Carlos Sarmiento Angulo emitió un comunicado en el que asegura que fueron malinterpretadas las declaraciones que entregó en la inauguración del nuevo tramo de la vía Bogotá-Villavicencio en el sector de Chirajara-Fundadores.

En dicho evento el empresario señaló que “primero que todo, se respetan los derechos adquiridos. Aquí no se viene con el cuentico de que vamos a cambiar todo esto y vamos a expropiar a todo el mundo, no señor. Se trabaja con inteligencia, se diseñan los proyectos, se diseñan los mejoramientos”.

Angulo señaló que dichas declaraciones fueron sacadas de contexto debido a que él no quería expresar lo antes citado.

“Cuando he dicho que no debería haber expropiaciones, no he hecho otra cosa que recoger las declaraciones del propio presidente electo que, durante la campaña y tras su triunfo, ha sido enfático en afirmar que no es verdad que él quiera expropiar a ´nada ni a nadie”, aseguró.

Además, en el mismo texto dejó claro que no es una oposición al nuevo gobierno.

“En público y en privado he manifestado mi acatamiento y aceptación del triunfo electoral de Gustavo Petro en elección democrática. Esta propuesta no se puede considerar, de ninguna manera, como un acto de oposición hacia su gobierno sino como una contribución desinteresada para el éxito del mismo”.

El empresario colombiano pidió a los ciudadanos “que no nos dejemos enredar en discusiones farisaicas, cuyo propósito evidente es el de impedir el análisis y juiciosa consideración de la idea propuesta, que podría traer inmensos e innegables beneficios para todos”.