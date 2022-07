BTS: J-Hope entró por primera vez en solitario a un listado de Billboard

Este jueves (07/07/2022) Jung Ho-seok, artísticamente conocido como J-Hope, se convirtió en el sexto integrante de BTS en entrar a un listado de Billboard con una canción en solitario.

‘MORE’, el sencillo principal de su primer álbum ‘Jack in The Box’ alcanzó la posición número 14 de la Billboard Hot Trending Songs, que reúne a las 20 canciones que lideran las conversaciones en redes durante cada semana.

Sumándose a sus compañeros Jin, Jungkook, Suga, V y Jimin que, actualmente, ocupa el primer puesto del listado junto a Ha Sung-woon con la canción ‘With You’.

El single fue lanzado el 1 de julio y ya acumula 33 millones de vistas en YouTube y 19 millones de reproducciones en Spotify.

Mientras, sus fanáticos esperan el lanzamiento del álbum completo que, se cree, podría llegar antes de su presentación como headliner en el festival de música ‘Coachella’.