‘Memo Fantasma’ seguirá preso. Un juez determinó que no hay vencimiento de términos

El Juzgado 53 de control de Garantías de Bogotá rechazó la solicitud de libertad presentada por la defensa de Guillermo León Acevedo Giraldo, señalado de ser alias ‘Memo Fantasma’ porque los términos procesales no se han vencido.

La defensa del detenido alegó que han pasado más de 240 desde que se radicó el escrito de acusación en contra de Acevedo sin que a la fecha haya iniciado el juicio en su contra.

El juez del caso determinó que las cuentas son de otra manera, y concluyó que han trascurrido 218 días, es decir, no se han vencido los términos que contempla la ley. Uno de los argumentos clave, señala la una incapacidad por 31 días por enfermedad que padeció el juez Especializado que lleva el caso ‘Memo Fantasma’ no puede considerarse una dilación atribuible a la administración de justicia.

“Y apara este estrado judicial no solamente esa situación del juez Especializado se considera como un hecho fortuito, porque es irresistible, inevitable, nadie lo puede reemplazar y así él supiera, no puede hacer nada porque no le puede decir al secretario que haga la audiencia”. Señaló el juzgado.

Caracol Radio conoció que este miércoles a las 9:00 am está programada una audiencia en la cual, la Fiscalía solicitará a un juez que extienda por un año más la detención en prisión en contra de Guillermo León Acevedo, quien sería alias 'Memo Fantasma', también contra su mamá Margoth de Jesús Giraldo Ramírez; y a Enriqueta Ramírez, abuela del señalado narco.