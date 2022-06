Duque pide a Petro gobernar para todo el país, y no solo para sus electores

Desde Portugal, en medio de un foro empresarial con inversionistas de ese país, el presidente Iván Duque se refirió a lo que le depara al país con el nuevo Gobierno del presidente electo Gustavo Petro. Aseguró que aunque no puede predecir el futuro, espera que se mantengan las cosas que vienen funcionando.

"Muchos de ustedes se preguntarán cuál es la Colombiana que sigue, después de las elecciones que ocurrieron hace ocho días. Yo no sé leer el futuro, pero sí sé leer a Colombia, y tengo la plena certeza de que este país no va a dejar que nada ni nadie le arrebate lo que ha consolidado en el tiempo", indicó en primera medida Duque.

El Jefe de Estado además aseguró que "quienquiera sea el presidente dé Colombia solamente puede soñar con que las cosas que funcionan se mantengan, porque dudaría que hubiera una intencionalidad para arrebatarle a Colombia las fuentes de crecimiento, de prosperidad y de cerrar las brechas".

Incluso, reconociendo el mandatario que "puede haber diferencias en modelos, expectativas o visiones, como es normal en democracia", afirmó que "creo que Colombia está por encima de esas divisiones. Quienes gobernamos no podemos gobernar con solamente nuestras tesis, y pretender que estas están por encima de quienes no votaron por nosotros. Como gobernantes somos símbolos de unidad".

Para reiterar este llamado, el mandatario recordó una frase del expresidente estadounidense John F. Kennedy, quien "solía decir que se pueden ganar las elecciones con el 50%, pero no se puede gobernar con el 50% en contra. Y eso lo sabemos todos quienes hemos ejercido esa labor, porque tenemos que hacer una convocatoria a la unidad, y la unidad significa proteger las libertades, la democracia y la iniciativa privada".

De manera general aseguró que los avances del país no han sido de un solo gobierno, sino que representan una evolución: "Allí estarán no solamente las voces de empresarios y dirigentes gremiales, miembros del Parlamento y de la Justicia, sino también la nuestra propia. El camino que hemos trasegado para llegar hoy acá no es cuestión de cuatro años, ni de ocho o doce. Es un proceso de evolución histórica".

Eso sí, destacó qur durante su Gobierno "le hemos dado dinamismo y demostramos que nisiquiera la pandemia nos iba a arrebatar la posibilidad de lograrlo". Por ello, reiteró su llamado a los empresarios portugueses a que sigan creyendo en este país.

"Los quiero inventar a ustedes, a que con entusiasmo, con fortaleza y con firmeza, como lo han hecho, sigan viendo a Colombia como ese gran aliado. Hoy somos el segundo país con mayor inversión portuguesa detrás de Brasil, algo que nos llena de orgullo y que, como presidente en esta visita, es para seguirles diciendo que las puertas de Colombia están abiertas", concluyó.