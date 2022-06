Aplazada la sesión que discute la destitución del presidente de Ecuador

Con 135 de los 137 legisladores de la Asamblea Nacional, se suspende, en horas de la noche del domingo, la sesión sobre la destitución del presidente Guillermo Lasso; por ahora, está previsto que se reinstale el martes en horas de la mañana para continuar con las intervenciones de cada miembro.

Desde este sábado, se ha dado inicio a la instalación de la Asamblea Nacional del Ecuador, de forma virtual, en la cual no solo han participado los legisladores, sino también Fabián Pozo, Secretario Jurídico de la presidencia, en defensa del mandatario, quien ha manifestado que no se cumple con las causales para el pedido de destitución al asegurar que no hay grave crisis política, ni conmoción interna.

Cabe resaltar que el Gobierno levantó el estado de excepción este fin de semana y que como concesión con quienes reclaman, el mandatario ha tomado la decisión de reducir el precio del combustible a 10 centavos por galón.

"Hoy hay paz en el Ecuador, las vías se reabren y se limpian las calles, vamos a sanar las heridas que los enemigos del Ecuador han forzado... La solicitud planteada por los asambleístas debería ser rechazada por todo demócrata, especialmente los que trabajan en la Asamblea”, manifestó Pozo.

Una vez terminado el debate, el Parlamento tiene 72 horas para votar la continuidad de Lasso. Para proceder a la destitución del presidente se requerirá el voto a favor de la mayoría calificada de los integrantes de la Asamblea, que serían 92 votos.