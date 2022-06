Jessica Cediel y los detalles poco conocidos del calvario con los biopolímeros

La presentadora y modelo colombiana Jessica Cediel ha comentado en varias entrevistas y videos en sus redes sociales el calvario que ha tenido que sufrir desde que le aplicaron biopolímeros en sus glúteos para ganar volumen en esta zona; no solo han sido los procedimientos quirúrgicos y el tema legal con el que ha cargado, sino en su salud mental y física.

Recientemente, en una entrevista que le hicieron en la Red, Cediel contó detalles poco conocidos de las consecuencias que le ha traído el mandarse a inyectar este químico en sus glúteos.

“Un antes y un después total, desgraciadamente caí acá por engaño. Dios me ha dado el camino y no me da pena que haya gente que me pueda juzgar”, dijo en este programa de farándula y chismes que es trasmitido en televisión nacional.

Jessica explicó que es lo que le paso tras el procedimiento y los problemas que le trajo este procedimiento estético en su vida:

"Han sido muchas (secuelas), quedé con un trauma terrible y es que uno le coge desconfianza a todo. Yo no me hago nada hasta que medianamente confié en que me lo puedo hacer, porque uno perdió la confianza a raíz de este suceso. He trabajado la parte espiritual y psicológica”, señaló.

Finalmente, Jessica señaló que se someterá a otro procedimiento para tratar de extraer la mayor cantidad de esta sustancia nociva para su cuerpo:

“La gente me pregunta que cuánto polímero tengo, eso no se puede saber, jamás habrá un número exacto. En mi caso me he sometido a estos tratamientos porque quiero limpiar mi cuerpo al máximo de los polímeros”, dijo en la red.