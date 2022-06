Por una arepa: Jurado de MasterChef le criticó el plato a Isabella Santiago

La actriz venezolana Isabella Santiago fue criticada por Nicolás de Zubiría, todo por cuenta de la preparación de una Bandeja Paisa que no contaba con su característica arepa blanca, para el chef el plato se le quedó corto.

La presentación del plato empezó por el chef Rausch, a quien la venezolana le dijo: “Los dos huevos son en honor al chef Rausch. Él quería dos huevitos, ahí hay dos”, pero eso no lo convenció.

Incluso Tatan Mejía dijo que jamás en su vida, siendo un paisa, se había comido una bandeja paisa con dos huevos: “¿Dos huevos? No, mi amor. Esa es mi zona y yo jamás en mi vida me he comido una bandeja paisa con dos huevos”.

Le puede interesar:

Cunado pasó a la evaluación de Zubiría, este le pareció que el plato se había quedado corto y le dijo: “¿Sabe qué también faltó acá? Una arepita… La reina de las arepas, la venezolana, y se nos quedó la arepita”.

“Yo sabía que esto me iba a pasar, son errores que no me los van a perdonar”, dijo Isabella, a quien también le preguntaron que por qué había dejado por fuera la arepa, y respondió con un simple " seme olvidó".

Esta no es la primera vez en la que a Isabella Santiago la critican con severidad por un plato en esta competencia: