Marbelle a Doctor Krapula: “No me meta en la colada de guerrilleros”

El pasado 19 de junio Gustavo Petro logró llevarse la victoria en las elecciones presidenciales. El nuevo presidente habría participado anteriormente en un comicio electoral por el cargo más importante del país a nivel político. Sin embargo, durante estas elecciones y a lo largo de toda su campaña electoral sus opositores no pararon de hablar y comentar en redes sociales su desacuerdo con la posibilidad de un mandato dirigido por este.

Entre los opositores se encuentra la reconocida artista colombiana Marbelle, quien en los últimos meses ha protagonizado varias noticias debido a sus fuertes comentarios sobre Gustavo Petro. Asimismo, la cantante ha recalcado que está en contra de Francia Márquez, tanto que en su momento llegó a realizar un comentario ofensivo comparándola con un simio.

Por otra parte, Marbelle había asegurado que se iría del país en caso de que Gustavo Petro ocupará la presidencia. Tras un día de la victoria de Gustavo Petro, en redes sociales varias personas han cuestionado a la artista sobre si realmente cumplirá con lo que afirmó.

De igual forma, el reconocido vocalista de Doctor Krapula fue cuestionado en redes sociales sobre sí participaría en eventos públicos durante los próximos cuatro años, debido a que éste apoyo a Gustavo Petro. En respuesta a la usuaria de Twitter el artista comentó que no solo estaría él, sino también Marbelle, Juanes, Adriana Lucía y Lucas Arnau, pues para él todos los cantantes caben en eventos públicos, sin importar su ideología política.

En respuesta al comentario de Doctor Krapula Marbelle señaló: "Pffff no amor, a mí no me meta en la colada de guerrilleros". Con lo anterior, queda claro que la artista no tiene intenciones de participar en eventos desarrollados por la nueva presidencia.